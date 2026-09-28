Fernando Tererê foi uma das personalidades homenageadas durante o Global Sports Conference - (Foto: Divulgação/Ana Campbell)

Fernando Tererê foi uma das personalidades homenageadas durante o Global Sports Conference(Foto: Divulgação/Ana Campbell)

Publicado 28/09/2026 08:00 | Atualizado 28/09/2026 12:58

O Global Sports Conference transformou o Rio de Janeiro na capital das artes marciais nos dias 19 e 20 de setembro. Com dois dias de uma extensa e valiosa programação, o congresso reuniu pesquisadores, atletas, treinadores, gestores, empreendedores e representantes institucionais para debater as transformações e o panorama atual do ecossistema das lutas. Entre os grandes painéis e atividades, um dos momentos mais marcantes e emocionantes foi a homenagem a Fernando Tererê, lenda do Jiu-Jitsu e um dos maiores ícones da história da modalidade.

Ao longo do final de semana, o evento promoveu uma intensa troca de experiências teóricas e dinâmicas práticas no tatame ministradas por nomes históricos. Além de Tererê, o espaço recebeu figuras de peso como José Aldo – que participou de um bate-papo sobre a sua trajetória e legados no esporte -, Rogério Minotouro, Miltinho Vieira, Rogério Camões, Dedé Pederneiras, Pedro Rizzo, Antônio Assef, Pedro Bombom, Poliana Botelho, entre outros.

A reverência a Fernando Tererê reflete o impacto permanente de sua trajetória nos tatames. Cinco vezes campeão mundial, ele revolucionou o Jiu-Jitsu no início dos anos 2000 com um estilo de luta altamente dinâmico, um carisma inigualável e técnicas que dão o tom das competições até os dias de hoje. Suas conquistas o colocaram no panteão dos maiores competidores de todos os tempos, inspirando uma legião de praticantes ao redor do mundo.

No entanto, o legado do faixa-preta vai muito além das medalhas de ouro. Sua história é marcada por uma profunda superação de problemas pessoais e de saúde, desafios que o afastaram do esporte por um longo período. Em paralelo à sua recuperação, Tererê é amplamente reconhecido pelo brilhante trabalho em seu projeto social no Morro do Cantagalo, que não apenas transformou a vida de dezenas de jovens em situação de vulnerabilidade, mas também ajudou a formar diversos campeões mundiais.

A presença do ídolo no evento coroou um momento de grande evidência na mídia, impulsionada por sua elogiada participação prévia no Ciclo do Conhecimento, série de encontros preparatórios que antecederam o congresso. Durante o Global Sports Conference, o multicampeão recebeu das mãos da organização uma placa comemorativa em reconhecimento à sua contribuição inestimável para as artes marciais e à sua história de resiliência.

Emocionado com a honraria entregue diante do público presente, Tererê discursou, reforçando o papel fundamental que o esporte continuou desempenhando em sua reconstrução pessoal. “Parei um tempo, por conta de problemas de saúde, mas hoje em dia eu me encontrei de novo, graças ao Jiu-Jitsu, que está salvando a minha vida pela segunda vez. Então, eu me sinto muito grato (pela homenagem)”, declarou o faixa-preta.

Ele ainda aproveitou os aplausos no palco para agradecer à organização e celebrar a força da comunidade das lutas, que sempre o abraçou. “Muito obrigado ao Rafael Carino e a todos os organizadores do Global Sports Experience pela linda homenagem”, finalizou Tererê, consolidando a premissa principal do congresso de que as artes marciais são, acima de tudo, um poderoso instrumento de desenvolvimento e salvação humana.