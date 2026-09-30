Raoni Barcelos passou mal durante o UFC Vegas 121 e assustou fãs - (Foto: Reprodução/UFC)

Raoni Barcelos passou mal durante o UFC Vegas 121 e assustou fãs(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 30/09/2026 11:00

Poucos dias após o drama protagonizado por Raoni Barcelos no UFC Vegas 121, no último sábado (26), a equipe do brasileiro trouxe novas informações sobre o estado de saúde do lutador. O peso-galo sofreu um mal súbito durante o quinto round da luta contra Raul Rosas Jr., perdeu a consciência dentro do octógono e precisou ser retirado de maca antes de ser encaminhado ao hospital. Desde então, o atleta permanece sob acompanhamento médico.



Em uma atualização publicada nas redes sociais na última segunda-feira (28), Davi Ramos, treinador de Raoni, apareceu ao lado de Mestre Laerte Barcelos, pai do lutador, e voltou a tranquilizar os fãs. De acordo com o profissional, duas das possibilidades levantadas após o episódio - um acidente vascular cerebral (AVC) e um infarto - não foram identificadas pela equipe médica. Apesar disso, ainda não existe uma explicação definitiva para o que aconteceu durante o combate.



“Fala, galera. Estou aqui com o Mestre Laerte (Barcelos), com o Felipinho (Feitosa). Quero falar para vocês que o Raoni está bem, deixar vocês tranquilos. Mas, lógico, continuem orando por ele, porque isso é fundamental para todos nós. O Raoni, sim, sofreu um mal súbito na luta, mas não teve um AVC, não houve nada com o coração, não foi infarto. Aconteceu aquele fato que a gente ainda está sem explicação, esperando ainda pelo parecer dos médicos, dos resultados dos outros exames”, explicou Davi Ramos.