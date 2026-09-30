Raoni Barcelos passou mal durante o UFC Vegas 121 e assustou fãs(Foto: Reprodução/UFC)
Em uma atualização publicada nas redes sociais na última segunda-feira (28), Davi Ramos, treinador de Raoni, apareceu ao lado de Mestre Laerte Barcelos, pai do lutador, e voltou a tranquilizar os fãs. De acordo com o profissional, duas das possibilidades levantadas após o episódio - um acidente vascular cerebral (AVC) e um infarto - não foram identificadas pela equipe médica. Apesar disso, ainda não existe uma explicação definitiva para o que aconteceu durante o combate.
“Fala, galera. Estou aqui com o Mestre Laerte (Barcelos), com o Felipinho (Feitosa). Quero falar para vocês que o Raoni está bem, deixar vocês tranquilos. Mas, lógico, continuem orando por ele, porque isso é fundamental para todos nós. O Raoni, sim, sofreu um mal súbito na luta, mas não teve um AVC, não houve nada com o coração, não foi infarto. Aconteceu aquele fato que a gente ainda está sem explicação, esperando ainda pelo parecer dos médicos, dos resultados dos outros exames”, explicou Davi Ramos.
Equipe aguarda novos exames
A declaração de Davi reforça que a investigação sobre o episódio ainda está em andamento. Embora o treinador tenha descartado problemas neurológicos e cardíacos específicos mencionados na atualização, a causa do mal súbito ainda não foi determinada pelos médicos.
Raoni Barcelos segue em observação nos Estados Unidos enquanto os profissionais responsáveis pelo atendimento aguardam os resultados dos exames complementares. A equipe, por sua vez, continua atualizando os fãs conforme novas informações sobre o quadro do atleta são disponibilizadas.
Drama aconteceu no quinto round
Raoni Barcelos vinha à frente nos cartões dos juízes quando o episódio aconteceu. Após quatro rounds contra Raul Rosas Jr., os três oficiais marcavam 39 a 37 para o brasileiro. No quinto assalto, porém, Raoni sofreu o mal súbito e caiu desacordado, fazendo com que a vitória fosse atribuída ao adversário.
O confronto, apesar do desfecho preocupante, foi premiado como Luta da Noite no UFC Vegas 121. Com isso, Raoni e Rosas Jr. receberam US$ 100 mil cada como bônus pelo desempenho apresentado no combate.
Confira a declaração de Davi Ramos na íntegra:
“Fala, galera. Estou aqui com o Mestre Laerte (Barcelos), com o Felipinho (Feitosa). Estou aqui para dar um comunicado a vocês. Eu e o Mestre estamos muito felizes com a performance do Raoni, com todo o trabalho que o Raoni fez… Quero falar para vocês que o Raoni está bem, deixar vocês tranquilos. Mas, lógico, continuem orando por ele porque isso é fundamental para todos nós.
Obrigado por todo o carinho de vocês, por todas as mensagens que vocês estão mandando para a gente. O Raoni, sim, sofreu um mal súbito na luta, mas não teve um AVC, não houve nada com o coração, não foi infarto. Aconteceu aquele fato que a gente ainda está sem explicação, esperando ainda pelo parecer dos médicos, dos resultados dos outros exames.
Mas só quero comunicar a vocês que ele está bem. Ontem, eu conversei com ele. Nós fizemos um vídeo, ele acabou não postando ainda, mas hoje ele vai postar na rede social dele. Só agradecer a todos vocês, obrigado por todo o apoio, continuem acreditando no cara, porque a luta que ele fez é digna de ser campeão. Obrigado por todo o suporte de vocês! Valeu, estamos juntos”.
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