Jiu-Jitsu mais uma vez tomou conta de Cabo Frio com lutas de alto nível e fortes emoções(Foto: @fotografodatropa)
Com peso 3 no ranking, a principal etapa do ano atraiu academias de várias partes do país, além de representantes do exterior. Para Rogério Gavazza, presidente da CBJJD e vice da ISBJJA, o resultado foi novamente positivo. “A etapa principal da CBJJD e ISBJJA em 2026 foi mais uma vez um sucesso, e com peso 3, atraiu atletas de todas as partes do Brasil e até do exterior, com destaque para os representantes da Região dos Lagos. Queria exaltar aqui a estrutura, além de deixar meu agradecimento para professores, atletas, staff e a Prefeitura de Cabo Frio”, afirmou.
A programação começou na sexta-feira, dia 25, com o Mundial Novatos - exclusivo para faixas-branca -, antes de o World Jiu-Jitsu Championship tomar conta do ginásio nos dois dias seguintes. No sábado, 26, entraram em ação as categorias juvenil, adulto e master da faixa-azul até a preta, enquanto o domingo, 27, foi reservado para o kids e mais uma edição do Festival Mineirinho Original. Dentro do tatame, o nível técnico chamou a atenção e mostrou que a experiência continua não tendo idade. Entre os momentos destacados por Gavazza esteve a conquista do faixa-vermelha José Roberto Mergulhão.
“O nível técnico foi altíssimo do kids ao master, inclusive com um faixa-vermelha de 72 anos sendo campeão, o que é muito bacana e histórico. Os atletas do Chile também vibraram muito, assim como os pais no Festival Mineirinho Original - comandado pelo professor Julio Lopes -, que mais uma vez roubou a cena”, contou o presidente. A presença internacional e a participação das famílias ajudaram a dar ao evento uma atmosfera que foi além das disputas por medalhas, assim como a participação de cerca de 40 atletas do Parajiu-Jitsu, liderados pelo professor Marcelo Cria através da FBJJP.
No Mundial Novatos, a Game Fight JJ terminou no topo da classificação geral, seguida por Instituto Vencedores em Cristo, Equipe Heleno Silva, Double Five e Seleção FSMJJ. Já no World Jiu-Jitsu Championship, o título geral entre juvenil, adulto e master ficou com a GFTeam, com Instituto Vencedores em Cristo em segundo, Game Fight JJ em terceiro, CheckMat em quarto e Double Five em quinto. Entre as equipes no kids, o Instituto Vencedores em Cristo ficou com a primeira colocação, seguido por GFTeam, Academia Bravelion, Game Fight JJ e Top Brother.
Fora do tatame, a etapa também serviu para aproximar diferentes lideranças do Jiu-Jitsu brasileiro. O evento contou com a presença de Fábio Rocha, presidente da FSMJJ; Fábio Ito, presidente da FJJD-SP; Maurício Pracias, presidente da FJJD-ES; além de integrantes da diretoria da CBJJD, como Carlão Barreto e o mestre Sylvio Behring. A movimentação reforçou a dimensão do campeonato e a importância da parceria construída com Cabo Frio, que já garantiu a realização de mais uma etapa internacional na cidade em 2027.
Assim, o que terminou no domingo foi mais do que uma etapa do Circuito Rio Mineirinho. O World Jiu-Jitsu Championship e o Mundial Novatos deixaram Cabo Frio com a sensação de que a Região dos Lagos pode ocupar um espaço cada vez maior no calendário nacional e internacional da arte suave. Com estrutura, participação internacional, novas gerações, atletas experientes e a força das equipes, o evento encerrou sua passagem pelo Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto colocando a cidade definitivamente no mapa das grandes competições de Jiu-Jitsu.
RESULTADOS POR EQUIPES:
> World Jiu-Jitsu Championship
Kids (até 15 anos de idade)
1- Instituto Vencedores em Cristo
2- GFTeam
3- Academia Bravelion
4- Game Fight JJ
5- Top Brother
> Geral (juvenil, adulto e master)
1- GFTeam
2- Instituto Vencedores em Cristo
3- Game Fight JJ
4- CheckMat
5- Double Five
> Mundial Novatos
Geral (apenas faixas-branca)
1- Game Fight JJ
2- Instituto Vencedores em Cristo
3- Equipe Heleno Silva
4- Double Five
5- Seleção FSMJJ
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