Jiu-Jitsu mais uma vez tomou conta de Cabo Frio com lutas de alto nível e fortes emoções - (Foto: @fotografodatropa)

Jiu-Jitsu mais uma vez tomou conta de Cabo Frio com lutas de alto nível e fortes emoções(Foto: @fotografodatropa)

Publicado 29/09/2026 08:00 | Atualizado 29/09/2026 20:02

Cabo Frio viveu um fim de semana daqueles que ajudam a mudar a relação de uma cidade com o esporte. Entre os dias 25 e 27 de setembro, o Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto recebeu o World Jiu-Jitsu Championship e o Mundial Novatos, válidos pela sétima etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026. Foram três dias de disputas reunindo mais de 2.000 atletas do kids ao master, representantes de diferentes estados brasileiros e competidores internacionais, em uma etapa que a CBJJD já trata como um marco para o Jiu-Jitsu na Região dos Lagos.



Com peso 3 no ranking, a principal etapa do ano atraiu academias de várias partes do país, além de representantes do exterior. Para Rogério Gavazza, presidente da CBJJD e vice da ISBJJA, o resultado foi novamente positivo. “A etapa principal da CBJJD e ISBJJA em 2026 foi mais uma vez um sucesso, e com peso 3, atraiu atletas de todas as partes do Brasil e até do exterior, com destaque para os representantes da Região dos Lagos. Queria exaltar aqui a estrutura, além de deixar meu agradecimento para professores, atletas, staff e a Prefeitura de Cabo Frio”, afirmou.