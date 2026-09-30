World Cup Cascais promete grandes disputas do kids ao master - (Foto: @cvphotos.pt)

World Cup Cascais promete grandes disputas do kids ao master (Foto: @cvphotos.pt)

Publicado 30/09/2026 08:00

O calendário de inscrições para a World Cup Cascais avança para uma nova fase, mas os atletas que ainda não garantiram presença no evento continuam podendo aproveitar condições especiais. Com a virada do primeiro lote nesta segunda (28), a competição entra em mais um momento importante da preparação para o dia 31 de outubro, no Pavilhão de Alcabideche, em Cascais, Portugal.



Promovida pela ISBJJA, a World Cup Cascais será a terceira etapa do Circuito Nacional Português de Jiu-Jitsu 2026 e terá peso 3 no ranking. O evento reunirá atletas de diferentes idades, graduações e nacionalidades, com disputas de Gi e No-Gi. As inscrições seguem no site www.isbjja.com.



A competição também terá uma disputa especial pelo título entre as equipes. A premiação prevê € 1.000 para a equipe campeã, € 500 para a segunda colocada e € 300 para a terceira. Além disso, o apoio do Refrigerante Mineirinho garante uma condição especial de inscrição para todos os atletas.