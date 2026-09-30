World Cup Cascais promete grandes disputas do kids ao master (Foto: @cvphotos.pt)
Promovida pela ISBJJA, a World Cup Cascais será a terceira etapa do Circuito Nacional Português de Jiu-Jitsu 2026 e terá peso 3 no ranking. O evento reunirá atletas de diferentes idades, graduações e nacionalidades, com disputas de Gi e No-Gi. As inscrições seguem no site www.isbjja.com.
A competição também terá uma disputa especial pelo título entre as equipes. A premiação prevê € 1.000 para a equipe campeã, € 500 para a segunda colocada e € 300 para a terceira. Além disso, o apoio do Refrigerante Mineirinho garante uma condição especial de inscrição para todos os atletas.
Outro atrativo está justamente na sequência do calendário. A Eurocup será realizada no dia 28 de novembro, no Pavilhão Mário Mexia, em Coimbra, pouco menos de um mês depois da World Cup Cascais. A organização também anunciou benefícios para atletas que haviam realizado a inscrição anteriormente, incluindo a possibilidade de participação gratuita na Eurocup.
Com a segunda fase de inscrições em andamento no site www.isbjja.com, a expectativa é de que o número de atletas confirmados aumente nas próximas semanas. Para quem ainda está planejando a temporada, a World Cup Cascais representa uma oportunidade de competir em um grande evento internacional, somar pontos no Circuito Nacional Português e disputar títulos individuais e por equipes.
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