Matheus Pavuna será um dos atletas em ação no GP do Turris Invitational, marcado para o dia 14 de novembro, no Rio de Janeiro(Foto: Reprodução)
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World Cup Cascais entra em nova fase de inscrições rumo ao grande evento em Portugal
Evento acontece no dia 31 de outubro, em Cascais, e mantém condições especiais para atletas que garantirem presença antecipadamente
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