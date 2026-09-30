Leonardo faturou mais um título expressivo competindo contra adversários mais velhos - (Foto: Dani Pimenta)

Leonardo faturou mais um título expressivo competindo contra adversários mais velhos(Foto: Dani Pimenta)

Publicado 30/09/2026 06:00 | Atualizado 30/09/2026 16:51

O último sábado (26) foi marcado por mais uma grande exibição de Leonardo Carino nos tatames. Com apenas 17 anos, a promessa da equipe Nova União sagrou-se bicampeão do ADCC Open Petrópolis, evento de grappling realizado na Região Serrana do Rio de Janeiro.



Fazendo uma transição promissora da categoria Juvenil para a Adulto, o atleta repetiu o feito que já havia alcançado em junho deste ano e faturou mais um título expressivo competindo contra adversários mais velhos. Para chegar ao lugar mais alto do pódio na divisão até 100kg, o jovem teve uma campanha irretocável, superando Pedro Marinho na semifinal e derrotando Nicolas Magalhães na grande decisão.

O sucesso na arte suave, vale ressaltar, é herança de família. Leonardo é filho de Rafael Carino, renomado faixa-preta de Jiu-Jitsu e ex-lutador com passagem marcante pelo UFC. Apesar da pouca idade, a maturidade do jovem bicampeão chama a atenção. Ao analisar seu próprio desempenho em relação ao primeiro título no evento, Léo Carino destacou a evolução técnica e revelou como vem conciliando a rotina pesada de treinos com a importante fase de estudos na reta final do Ensino Médio."Comparando o meu desempenho em relação à última competição do ADCC, onde eu também fui campeão no adulto no Open com menos de 100kg, eu acho que estou com mais técnica e meu jogo está mais consolidado, principalmente em pé, que é meu jogo mais forte e onde me sinto mais confiante. Nessa reta final agora, por conta do vestibular e dos estudos, eu estou diminuindo um pouco a carga horária de treinos. Eu ainda sou Juvenil, tenho 17 anos, então temos que colocar nosso foco no que o tempo precisa. Atualmente, o mais importante é o estudo, o vestibular e passar para a faculdade", explicou o jovem atleta.A firmeza para lutar no Adulto - categoria na qual pretende se estabelecer de vez - enche Leonardo Carino de confiança. O bicampeonato no Open também reforça a paixão do lutador pelas regras específicas do ADCC e o motiva a sonhar com voos ainda maiores dentro da maior franquia de grappling do mundo."Conquistar esses dois Opens do ADCC foi muito importante para mim e acho que me deu muita visibilidade, mas principalmente confiança também, ainda mais agora que estou em transição para a categoria Adulto. Eu já conquistar dois títulos nessa categoria, num peso que eu acho que vou me manter, que é o menos 100kg. Eu até penso, se eu crescer um pouco mais, em lutar no +100kg, como pesadíssimo, no Jiu-Jitsu ou no ADCC mesmo. Sempre foi um sonho lutar no ADCC, é o campeonato que eu mais gosto, principalmente pelas regras, que é onde meu jogo se encaixa muito, jogando para frente, sempre buscando a queda."Com a aproximação do ENEM e de outros vestibulares, os próximos passos esportivos do lutador precisarão de uma breve pausa estratégica. Mesmo abdicando de compromissos importantes no fim desta temporada para priorizar a educação, Leonardo Carino já tem o planejamento perfeitamente desenhado para o seu segundo ano atuando como Adulto."Para o restante da temporada, que já está próxima do fim, eu devo diminuir ainda mais minha carga de treinos, por conta do vestibular, que está próximo e vou dar um foco maior agora. Eu até ia participar do Turris Invitational, que é do meu patrocinador Eduardo Turris, Não vou lutar apenas por causa da data do evento, que coincide com o ENEM, mas agradeço ao Turris pelo convite, pela confiança e pela ajuda nos campeonatos", exaltou Léo, que seguiu:"Para o ano que vem, que será o meu segundo de Adulto, tenho muitos planos. Quero focar um pouco mais no Jiu-Jitsu e estou indo muito bem no No-Gi. Quero continuar colecionando títulos na CBLLE, competir em mais Opens do ADCC e, daqui a dois anos, tentar pegar uma vaga no Trials, porque é meu sonho lutar o Mundial do ADCC, é meu campeonato favorito, onde mais me encaixo com o estilo de luta e de regras."Acompanhando de perto cada passo do desenvolvimento de Leonardo, o pai e professor Rafael Carino não esconde o orgulho. Celebrando o bicampeonato do filho, o veterano fez questão de destacar que o esforço diário nos bastidores é o que dá o verdadeiro sentido à vitória."Acompanhar o meu filho nesse segundo ADCC Open Petrópolis e vê-lo ser bicampeão no adulto é uma emoção ímpar, é um misto de centenas de emoções. Todos os momentos valem a pena. A preparação para o campeonato, a ida para o campeonato, a pesagem, preparação psicológica, física, alimentar e técnica, tudo isso vale a pena. O resultado quando vem, então, é maravilhoso. Mas o processo valoriza as conquistas", disse Rafael Carino.