Strickland revelou que confronto contra Nassourdine Imavov está encaminhado - (Foto: Reprodução/UFC)

Strickland revelou que confronto contra Nassourdine Imavov está encaminhado (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 01/10/2026 09:00

Sean Strickland indicou que está próximo de definir seu próximo compromisso no UFC. O campeão dos pesos-médios revelou, por meio das redes sociais, que Nassourdine Imavov aparece como provável adversário para sua próxima defesa de cinturão. Segundo o norte-americano, as tratativas para o confronto estão avançadas e resta apenas chegar a um acordo financeiro com a organização.



A confirmação veio após um fã questionar Strickland no "X" (antigo Twitter) sobre os rumores envolvendo a possível luta contra o francês. Sem deixar dúvidas sobre o estágio das negociações, o detentor do título afirmou que as partes já discutem os valores referentes ao combate.



“Sim (é verdade). Estamos acertando o pagamento agora“, revelou o lutador.