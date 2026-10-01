Strickland revelou que confronto contra Nassourdine Imavov está encaminhado (Foto: Reprodução/UFC)
A confirmação veio após um fã questionar Strickland no "X" (antigo Twitter) sobre os rumores envolvendo a possível luta contra o francês. Sem deixar dúvidas sobre o estágio das negociações, o detentor do título afirmou que as partes já discutem os valores referentes ao combate.
“Sim (é verdade). Estamos acertando o pagamento agora“, revelou o lutador.
Campeão mantém provocações
Em outra publicação, Sean Strickland voltou ao assunto e explicou que o acerto financeiro representa o último ponto pendente para que o confronto seja concretizado. Fiel ao estilo provocador que costuma apresentar nas redes sociais, o campeão também aproveitou para ironizar o possível desafiante.
“Estamos discutindo o pagamento agora. Assim que esse detalhe for resolvido, está fechado. O problema é que ninguém se importa com o falso francês. Estamos quase lá“, finalizou.
Caso o acordo seja concluído, Strickland e Imavov deverão ter o duelo oficializado pelo UFC, que ainda precisa definir data e local para a disputa pelo título dos médios. A movimentação também impacta outros nomes da divisão, especialmente Khamzat Chimaev, que vinha defendendo a realização de uma revanche imediata contra o campeão.
Por enquanto, a confirmação de Strickland representa uma sinalização de que Nassourdine Imavov pode ser o próximo desafiante ao cinturão, mas a luta ainda depende da conclusão das negociações financeiras e do anúncio oficial do UFC.
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