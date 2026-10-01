Rafael Carino e Fernando Tererê vão marcar presença no Turris Invitational, evento que será realizado em novembro - (Foto: Reprodução)

Rafael Carino e Fernando Tererê vão marcar presença no Turris Invitational, evento que será realizado em novembro(Foto: Reprodução)

Publicado 01/10/2026 07:00 | Atualizado 01/10/2026 17:08

O Turris Invitational, evento que promete agitar o cenário do grappling no dia 14 de novembro, na Upper Arena, no Rio de Janeiro, confirmou a presença de dois verdadeiros ícones da história das artes marciais. As lendas Fernando Tererê e Rafael Carino estarão na área VIP para acompanhar de perto os combates e prestigiar a nova geração do esporte. A presença das duas personalidades engrandece a noite e reforça o peso do evento, que reunirá grandes campeões em uma verdadeira celebração do Jiu-Jitsu nacional.

Múltiplo campeão e ídolo de uma geração inteira, Fernando Tererê é um nome que dispensa apresentações aos fãs da arte suave. Campeão mundial em todas as faixas, ele construiu uma trajetória marcada não apenas pela técnica refinada e personalidade ímpar, mas por um estilo de luta que ajudou a transformar e modernizar o esporte. Além de liderar sua própria academia, o lendário lutador desenvolve um trabalho social extraordinário com o projeto Tererê Kids, transformando a realidade de jovens através dos tatames.

Ao lado de Tererê, a Upper Arena também receberá Rafael Carino, faixa-preta 6º grau formado pela tradicional escola Nova União, sob a batuta do Mestre André Pederneiras. Símbolo de conhecimento e dedicação, Carino é dono de um currículo de excelência nas competições de kimono, ostentando os títulos de bicampeão mundial, pentacampeão brasileiro e bicampeão do prestigiado Abu Dhabi Legends, torneio no qual superou nomes consagrados do cenário competitivo.

O impacto de Carino, no entanto, vai muito além das lutas de grappling, estendendo-se como um dos pioneiros brasileiros na história do MMA mundial. No lendário evento UFC 9, realizado em 1996, o carioca escreveu seu nome no octógono ao vencer o norte-americano Matt Andersen por nocaute técnico. A histórica atuação, marcada por um domínio absoluto no chão, representou de forma magistral a soberania do Jiu-Jitsu brasileiro nos primeiros anos da organização.

Empolgado com a atual fase do esporte, Rafael Carino fez questão de enaltecer a organização do Turris Invitational: "É fundamental ver iniciativas como a do Turris Invitational, que dão verdadeiro espaço, estrutura e visibilidade para os jovens atletas das faixas coloridas. O Eduardo Turris é um grande entusiasta do nosso esporte e vem fazendo um trabalho incrível de fomento. Eu vejo isso dentro de casa, já que o meu filho, Leonardo Carino, é um dos atletas patrocinados por ele. Esse suporte na base é o que constrói e garante o futuro do Jiu-Jitsu", exaltou Rafael Carino.

A reunião dessas personalidades históricas no Rio de Janeiro coroa a proposta do Turris Invitational de unir o legado e a renovação em um só lugar. Para os competidores que subirão à área de luta da Upper Arena, atuar sob os olhares atentos de Fernando Tererê e Rafael Carino será, sem dúvida, o maior incentivo para entregarem grandes combates e deixarem suas próprias marcas na história do esporte.