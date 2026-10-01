Rafael Carino e Fernando Tererê vão marcar presença no Turris Invitational, evento que será realizado em novembro(Foto: Reprodução)
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