Igor Porfirio vai fazer superluta contra o atleta Vitor Fratti no card do Turris Invitational, em novembro(Foto: Reprodução)
Cria de projeto social na Bahia relembra trajetória no Jiu-Jitsu e se prepara para superluta no Rio
Atleta de Salvador, que treinava com calça de Taekwondo amarrada no umbigo, usou o esporte para transformar seu destino e fará superluta no dia 14 de novembro
Brasileiro recebe alta após sofrer mal súbito no UFC Vegas 121: 'Deus é a nossa vitória'
Raoni Barcelos deixa hospital em Las Vegas após cinco dias de observação e comemora retorno para casa ao lado da família
Saquarema recebe quinta etapa do Circuito Mineirinho Costa do Sol com inscrições abertas
Etapa do Circuito Mineirinho acontece nos dias 17 e 18 de outubro, em Bacaxá, e terá disputas do kids ao master, absolutos e Parajiu-Jitsu
Cria de projeto social na Bahia relembra trajetória no Jiu-Jitsu e se prepara para superluta no Rio
Atleta de Salvador, que treinava com calça de Taekwondo amarrada no umbigo, usou o esporte para transformar seu destino e fará superluta no dia 14 de novembro
Jungle Fight abre semana de lutas em Niterói com ação social para crianças e jovens
Jungle Social reuniu sete projetos na quarta-feira, na Arena Niterói, que ainda recebe seletiva de novos talentos antes do Jungle Fight 155, no sábado
Campeão peso-médio do UFC, Strickland confirma negociação para próxima defesa de cinturão
Vindo de vitória sobre Chimaev, americano Sean Strickland quer manter seu reinado na divisão dos médios do UFC; saiba mais
Ícones do Jiu-Jitsu, Fernando Tererê e Rafael Carino confirmam presença no Turris Invitational
Ídolos acompanharão de perto o evento marcado para o dia 14 de novembro, celebrando o encontro do passado glorioso com as novas promessas do esporte
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.