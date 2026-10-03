Diego Lopes vem buscando se firmar na divisão dos leves - (Foto: Reprodução/UFC)

Diego Lopes vem buscando se firmar na divisão dos leves (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 03/10/2026 09:00

Diego Lopes parece disposto a deixar para trás os questionamentos sobre sua mudança de categoria e iniciar um novo capítulo no UFC. Depois de duas tentativas frustradas de conquistar o cinturão dos pesos-penas, ambas diante de Alexander Volkanovski, o brasileiro radicado no México decidiu subir para a divisão dos leves, decisão que vem dividindo opiniões entre fãs e analistas.



Parte das críticas direcionadas ao lutador está relacionada ao seu porte físico. Alguns observadores demonstram dúvidas sobre como Diego Lopes irá se adaptar à nova categoria, especialmente diante de adversários naturalmente maiores. O atleta, porém, não parece incomodado com a repercussão e aproveitou uma publicação no "X", antigo Twitter, para responder aos comentários em tom de ironia.



“Eu amo que as pessoas acham que sou pequeno para o peso-leve e pensam que estou morto por causa disso“, escreveu o manauara.