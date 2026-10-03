Diego Lopes vem buscando se firmar na divisão dos leves (Foto: Reprodução/UFC)
Parte das críticas direcionadas ao lutador está relacionada ao seu porte físico. Alguns observadores demonstram dúvidas sobre como Diego Lopes irá se adaptar à nova categoria, especialmente diante de adversários naturalmente maiores. O atleta, porém, não parece incomodado com a repercussão e aproveitou uma publicação no "X", antigo Twitter, para responder aos comentários em tom de ironia.
“Eu amo que as pessoas acham que sou pequeno para o peso-leve e pensam que estou morto por causa disso“, escreveu o manauara.
Indício de novo compromisso movimenta bastidores
A manifestação acontece em meio às especulações sobre o próximo passo de Diego Lopes na organização. Recentemente, o brasileiro também chamou a atenção da comunidade do MMA ao publicar em seu Instagram uma imagem acompanhada de um emoji de contrato assinado e da frase “Lá vamos nós outra vez”, aumentando as expectativas sobre seu retorno ao octógono.
Até o momento, entretanto, o UFC não confirmou oficialmente quando acontecerá a estreia do atleta nos leves, tampouco revelou o adversário ou o evento que receberá o confronto. A mudança de divisão representa uma nova oportunidade para Lopes buscar espaço entre os principais nomes da organização, agora em uma categoria marcada por desafios físicos e técnicos distintos daqueles enfrentados nos penas.
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