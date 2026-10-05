Bruno Bastos falou sobre como Cássia Moura vem se preparando para o duelo contra Adele Fornarino no UFC BJJ 12 - (Foto: Reprodução/Instagram)

Bruno Bastos falou sobre como Cássia Moura vem se preparando para o duelo contra Adele Fornarino no UFC BJJ 12(Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 05/10/2026 08:00 | Atualizado 05/10/2026 13:34

A história do grappling feminino está prestes a ganhar um novo e importante capítulo. Na próxima quinta-feira (8), a brasileira Cássia Moura fará a luta principal do UFC BJJ 12, em Las Vegas (EUA), contra Adele Fornarino, pela aguardada final do GP peso-mosca. O confronto não apenas marcará a primeira vez que mulheres protagonizam o evento principal da organização norte-americana, como também pode coroar Cássia como a primeira atleta a se tornar dupla campeã na franquia, somando este título à sua já conquistada coroa no peso-galo.

Às vésperas desse marco histórico, o professor Bruno Bastos, em entrevista ao "Recorte da Luta", abriu o jogo sobre a intensa e vitoriosa caminhada de sua pupila até aqui. O treinador destacou a preparação minuciosa e o alto ritmo competitivo que Cássia desenvolveu ao longo de toda a temporada, credenciando a brasileira a chegar no ápice de sua forma para o decisivo duelo em Las Vegas.

Para alcançar esse patamar sem o risco de desgaste físico excessivo, o trabalho nos bastidores exigiu precisão. Após as disputas de cinturão na categoria de cima e o avanço no GP peso-mosca, a equipe técnica precisou dosar perfeitamente os treinos. Exaltando o planejamento, Bruno Bastos detalhou como a atleta foi preparada para encarar qualquer cenário diante da oponente e chegar forte para buscar a consagração.

"A Cássia, de verdade, está com um ótimo ritmo de luta. Ela já competiu bastante essa temporada, foi um ano muito produtivo. Ela pôde lutar o Europeu de kimono em janeiro e aí já teve a luta pelo cinturão contra a Ffion (Davies), onde ela ganhou o cinturão (peso-galo do UFC BJJ). Depois ela defendeu o cinturão contra a Sabrina Gondim, onde ela fez uma luta excelente. Foi ali que apareceu a oportunidade do GP peso-mosca, onde ela logo depois lutou contra a Bree Stick", relembrou Bruno, que seguiu:

"Foi muito interessante fazer esse camp, porque sabíamos que a final seria pouco mais de um mês depois, então a gente não podia atingir o ápice da forma dela em agosto, para ela não ter um overtraining nesse início de outubro. Tivemos muito cuidado e foi um trabalho de toda a equipe multidisciplinar dela. Todo esse conjunto a colocou em uma situação em que ela está em seu ápice, em que ela está muito forte, explosiva e resistente. Ela está pronta para 15 minutos (de luta), mas eu acredito que ela pode sair campeã por finalização", projetou.

Além da parte física impecável, o duelo promete ser um verdadeiro choque de estilos no tatame. Analisando as características de ambas as lutadoras, o experiente professor apontou onde cada uma pode se sobressair. Enquanto Adele Fornarino se destaca pelo perigoso jogo de finalizações e busca incessante pelo contato, Cássia aposta na mobilidade e na inteligência tática para ditar o ritmo e o espaço do combate.

"A Adele é uma atleta que precisa de contato com a adversária para fazer os ataques dela de perna e de braço, onde ela é especialista. A Cássia já é o antagonismo disso. A Cássia é espaço, movimentação por fora e por dentro, entrando e saindo, ataque nas costas, passagens, quedas... É muito mais movimentação. Vejo uma luta em que a Cássia tem maneiras diferentes de vencer. Sendo por pontos, com certeza a Cássia é vencedora, mas a Cássia pode finalizar a Adele, e a única maneira que a Adele tem de vencer seria conseguindo segurar a Cássia para buscar a finalização, o que eu acredito que não vá acontecer, justamente por conta da movimentação da Cássia. Tecnicamente, elas são duas das melhores do mundo, mas a Cássia é a melhor", finalizou Bruno Bastos.

Com as estratégias traçadas e o camp finalizado com excelência, o palco está montado para que Cássia Moura consolide seu nome como um dos maiores da atualidade. A expectativa dos fãs da arte suave agora se volta para a noite de quinta-feira, quando o "bowl" do UFC BJJ será o cenário definitivo para o embate entre duas das melhores grapplers do mundo.