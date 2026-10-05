Aos 17 anos, faixa-azul Gustavo Braz será atração do GP do Turris Invitational, marcado para novembro - (Foto: Reprodução)

Aos 17 anos, faixa-azul Gustavo Braz será atração do GP do Turris Invitational, marcado para novembro(Foto: Reprodução)

Publicado 05/10/2026 06:00 | Atualizado 05/10/2026 16:21

O jovem paulista Gustavo Braz, de 17 anos, transformou as ruas de Bauru (SP) no primeiro degrau de uma jornada de superação que o levará aos grandes palcos do Jiu-Jitsu. Confirmado na disputa do GP do Turris Invitational, evento que reunirá campeões do esporte no dia 14 de novembro, no Rio de Janeiro, o adolescente divide uma extenuante rotina de treinamentos com a venda de doces para custear o próprio sonho.

A vida de Gustavo no esporte é marcada por resiliência desde os 12 anos de idade, quando decidiu que viveria das lutas. Diariamente, ele passa de seis a sete horas dentro da academia suando o quimono. Ao sair dos tatames, a luta continua: ele vai às ruas comercializar doces para garantir o dinheiro de inscrições e passagens. A dedicação o transformou em um multicampeão, acumulando cinco títulos estaduais e a medalha de ouro no renomado ADCC Open.

Apesar do esforço incansável, um dos maiores golpes que sofreu não veio de um adversário no tatame, mas da própria burocracia familiar. O grande sonho de Gustavo é disputar o Mundial nos Estados Unidos. Ele chegou a conquistar uma vaga e estava com a primeira viagem internacional inteiramente paga, mas foi impedido de embarcar. O motivo? A falta da assinatura do pai ausente, o que o impossibilitou de emitir a documentação necessária para deixar o país.

A decepção, no entanto, foi convertida em força, sustentada pelo principal pilar de sua vida: "Tudo o que faço é graças ao apoio da minha mãe. Ela sempre sustentou a nossa casa sozinha, contando comigo, meus irmãos e os filhos deles. Sei o quanto ela já lutou por nós, e vou fazer o que eu puder para dar uma vida boa para eles", afirma o jovem lutador.

Sem patrocínios de grandes marcas, a oportunidade de lutar o Turris Invitational no Rio de Janeiro e de outros eventos recentes foi viabilizada pelo próprio criador da organização, Eduardo Turris, que, conhecendo a história do garoto, assumiu os custos de hospedagem, alimentação e viagem.

No dia 14 de novembro, quando entrar na arena de lutas, Gustavo Braz carregará na bagagem muito mais do que sua técnica no Jiu-Jitsu: ele levará o suor das vendas nas ruas, o amor por sua mãe e a certeza de que nenhum obstáculo será grande o suficiente para parar o seu sonho.