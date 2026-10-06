F7F Team vai chegar preparada no São Paulo International Open - (Foto: Reprodução)

F7F Team vai chegar preparada no São Paulo International Open (Foto: Reprodução)

Publicado 06/10/2026 08:00 | Atualizado 06/10/2026 10:45

A F7F Team já vive a expectativa pelo São Paulo International Open, competição organizada pela FJJD-SP em parceria com a CBJJD, que será realizada no dia 8 de novembro, na Arena Sorocaba, em Sorocaba-SP. Faixa-preta desde 2019, Reginaldo Bueno acompanha a preparação do time e vê no campeonato uma oportunidade importante para colocar os atletas à prova diante de diferentes escolas e estilos de Jiu-Jitsu.



“A gente está encarando com uma expectativa muito positiva. O São Paulo International Open vai ser uma grande oportunidade, principalmente de colocar os atletas à prova e representar a F7F Team”, afirmou Reginaldo. Para ele, o encontro entre equipes de diferentes regiões também é um dos ingredientes que tornam a competição especial. “O que faz o campeonato diferente é justamente a possibilidade de reunir grandes atletas, diferentes equipes e estilos de Jiu-Jitsu em uma mesma competição”, completou.

A expectativa é de um campeonato equilibrado. Reginaldo acredita que a diversidade de escolas pode proporcionar confrontos interessantes e, principalmente, novas experiências para os competidores. “Espero encontrar um nível técnico altíssimo e uma competição bem equilibrada. Cada atleta traz uma escola, uma estratégia, uma maneira diferente de lutar e isso é muito bom para o Jiu-Jitsu”, analisou.Na visão do faixa-preta, a preparação para o alto rendimento vai além do trabalho físico e técnico. O aspecto mental também pode ser determinante quando o atleta precisa administrar diferentes emoções durante uma competição. “Se permita viver a experiência de competir, algo que os treinos não dão. Você sente a pressão, precisa tomar decisão rápido, aprender a lidar com vitória, derrota e suas emoções. Independente do resultado, o atleta sempre aprende, evolui”.É justamente nesse cenário que a F7F Team vem concentrando o trabalho antes do campeonato. Reginaldo participa diretamente da preparação e estará em Sorocaba acompanhando os atletas da equipe. “A preparação da F7F Team está bem séria, e como faixa-preta o meu papel é ajudar nesse processo. Estamos trabalhando bastante os lados físico, técnico e emocional, e estarei presente no dia acompanhando a equipe”, contou.A disputa dos absolutos também aparece como um dos atrativos do São Paulo International Open, que terá premiação em dinheiro para os campeões das categorias absolutas. Para Reginaldo, o prêmio aumenta a motivação, mas a busca pela evolução deve continuar sendo o principal objetivo. “A premiação em dinheiro com certeza aumenta a motivação, mas na minha opinião o principal combustível de um atleta de alto rendimento precisa ser a busca por evolução, e sem dúvidas o absoluto é uma grande oportunidade para isso”.A trajetória do faixa-preta ajuda a explicar essa visão. Reginaldo começou no Jiu-Jitsu em 2008, em um momento difícil de sua vida com depressão, conquistou a faixa-preta em 2019 e, no mesmo ano, chegou à F7F Team, onde segue até hoje ao lado do professor Fábio Ito “A arte suave foi o meu remédio. Depois, com o tempo, o esporte virou uma verdadeira escola da vida”, encerrou.Com a Arena Sorocaba como palco, apoio da Prefeitura de Sorocaba e organização da FJJD-SP em parceria com a CBJJD, o São Paulo International Cup 2026 chega para fortalecer a cidade como um novo polo de competição no estado. As inscrições estão abertas no site www.soucompetidor.com.br, e atletas e equipes já podem garantir presença nesta estreia que promete marcar uma nova fase do Jiu-Jitsu paulista.8 de novembroArena Sorocaba | Av. Dr. José Bella Netto – Sorocaba (SP)https://soucompetidor.com.br/pt-br/eventos/todos-os-eventos/p2804-sao-paulo-international-cup-jiu-jitsu-desportivo-2026-edicao/fase