Multicampeão no Taekwondo ATA, Guilherme Coleraus segue motivado para buscar novas conquistas na modalidade - (Foto: Divulgação)

Multicampeão no Taekwondo ATA, Guilherme Coleraus segue motivado para buscar novas conquistas na modalidade(Foto: Divulgação)

Publicado 06/10/2026 07:00 | Atualizado 06/10/2026 13:47

O atleta Guilherme Coleraus, faixa-preta 5º Dan, voltou a colocar o Brasil em destaque no cenário das artes marciais neste ano de 2026 ao conquistar a medalha de prata no Mundial de Taekwondo ATA. A competição, que reuniu a elite global do esporte, foi realizada no final do mês de julho na cidade de Phoenix, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. O feito notável do brasileiro ocorreu na disputada categoria de sparring (combate), onde ele precisou medir forças contra dez dos melhores lutadores do planeta para assegurar seu lugar no pódio.

A jornada de sucesso até o vice-campeonato mundial nos Estados Unidos começou com um desempenho impecável em solo nacional. Para carimbar o seu passaporte e garantir a cobiçada vaga no torneio em Phoenix, Guilherme Coleraus teve que provar sua superioridade técnica vencendo o Campeonato Brasileiro. Essa classificação reforçou o ritmo competitivo e a preparação de excelência que o atleta manteve ao longo de toda a temporada.

Este pódio recente adiciona mais um capítulo de glórias a um currículo já repleto de conquistas expressivas. Ao longo de sua sólida trajetória no esporte, Guilherme não é um estreante em grandes vitórias: ele já alcançou o topo máximo ao sagrar-se Campeão Mundial em edições anteriores, além de acumular marcas impressionantes como octacampeão Panamericano e heptacampeão Brasileiro. Esses números o consolidam definitivamente como uma das maiores referências do Taekwondo ATA.

Além de brilhar intensamente nos tatames como competidor, Coleraus atua como um multiplicador dos valores da arte marcial, sendo o grande responsável pela escola de Taekwondo ATA na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Para o atleta e professor, estar mais uma vez entre os finalistas mundiais tem um significado profundo. Ele relata que este resultado é a prova cabal de que pilares fundamentais como o esforço, a disciplina e a persistência sempre trazem recompensas tangíveis.

Com a medalha de prata no peito e o reconhecimento internacional renovado, o faixa-preta já definiu com clareza o seu próximo grande alvo. Longe de se acomodar com as glórias conquistadas, a meta do lutador agora é ajustar os treinamentos e focar integralmente na conquista da medalha de ouro no Mundial de 2027. Com o histórico de superação que carrega, Guilherme Coleraus segue provando que sua busca por grandes feitos na modalidade está longe de terminar.