Multicampeão no Taekwondo ATA, Guilherme Coleraus segue motivado para buscar novas conquistas na modalidade(Foto: Divulgação)
Após prata no Mundial de Taekwondo ATA, brasileiro Guilherme Coleraus projeta próximos passos no esporte
Faixa-preta 5º Dan superou a elite do Taekwondo ATA nos Estados Unidos, reforça seu legado de campeão e já projeta a busca pelo ouro em 2027
Cássia Moura avalia preparação para luta principal do UFC BJJ 12 e mira posto de primeira dupla campeã da franquia
Atual dona do cinturão peso-galo, Cássia Moura disputa o título do GP peso-mosca nesta quinta-feira (8) e destaca amadurecimento ao longo de sua trajetória no UFC BJJ
Glover revela diagnóstico de Raoni Barcelos após susto no UFC Vegas 121: 'Inchaço cerebral'
Brasileiro afirmou que exames apontaram edema cerebral associado a trauma craniano; Raoni recebeu alta hospitalar após passar por observação
Faixa-preta projeta duelo de estilos no São Paulo International Open e mira evolução da F7F Team
Reginaldo Bueno falou sobre preparação para evento em Sorocaba e destaca importância do aspecto mental antes do São Paulo International Open
Após prata no Mundial de Taekwondo ATA, brasileiro Guilherme Coleraus projeta próximos passos no esporte
Faixa-preta 5º Dan superou a elite do Taekwondo ATA nos Estados Unidos, reforça seu legado de campeão e já projeta a busca pelo ouro em 2027
Poatan e Charles do Bronx são confirmados no card do UFC 335, em dezembro; confira
UFC 335 será realizado em Las Vegas (EUA), no dia 12 de dezembro, com dois confrontos de peso envolvendo estrelas brasileiras
Roger Fly leva experiência de décadas ao CBEM Master Games e prepara adeus às competições
Parte da história do Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro, faixa-coral volta a competir no CBEM Master Games Brasil, no dia 17 de outubro; saiba mais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.