Borrachinha segue provocando o compatriota Alex Poatan - (Foto: Reprodução)

Borrachinha segue provocando o compatriota Alex Poatan(Foto: Reprodução)

Publicado 08/10/2026 09:00

A rivalidade entre Paulo Borrachinha e Alex Poatan no UFC ganhou mais um capítulo nas redes sociais. Enquanto o paulista se prepara para sua segunda luta entre os pesos-pesados, diante de Sergei Pavlovich, o mineiro voltou a questionar a presença do compatriota no ranking dos meio-pesados, categoria na qual Poatan conquistou o cinturão antes de subir de divisão em busca do inédito tricampeonato.



A situação já havia sido alvo de provocações anteriores de Borrachinha, mas o anúncio oficial do confronto entre Poatan e Pavlovich reacendeu a discussão. Na visão do mineiro, não faria sentido o brasileiro continuar listado entre os principais nomes dos meio-pesados enquanto seus compromissos esportivos estão concentrados na categoria acima.



“Todos nós sabemos que o Alex vai lutar contra o Pavlovich nos pesos-pesados. Por que ele continua no ranking dos meio-pesados? F***-se isso”, escreveu Borrachinha no "X" (antigo Twitter).