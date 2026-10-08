Borrachinha segue provocando o compatriota Alex Poatan(Foto: Reprodução)
A situação já havia sido alvo de provocações anteriores de Borrachinha, mas o anúncio oficial do confronto entre Poatan e Pavlovich reacendeu a discussão. Na visão do mineiro, não faria sentido o brasileiro continuar listado entre os principais nomes dos meio-pesados enquanto seus compromissos esportivos estão concentrados na categoria acima.
“Todos nós sabemos que o Alex vai lutar contra o Pavlovich nos pesos-pesados. Por que ele continua no ranking dos meio-pesados? F***-se isso”, escreveu Borrachinha no "X" (antigo Twitter).
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Futuro de Borrachinha no UFC segue indefinido
Enquanto direciona críticas ao antigo desafeto, Paulo Borrachinha também atravessa um período de incerteza em relação à própria trajetória no UFC. Depois de resultados positivos, o brasileiro chegou a manifestar interesse em disputar o cinturão interino dos meio-pesados, especialmente diante do afastamento do campeão linear Carlos Ulberg por conta de uma lesão nos ligamentos do joelho.
A possibilidade, porém, não avançou até o momento. Paralelamente às negociações com o UFC, Borrachinha passou a cobrar uma valorização financeira para permanecer na organização e recentemente se aproximou do empresário Eddie Hearn, conhecido também por sua relação de oposição a Dana White. O movimento aumentou a tensão em meio às conversas sobre o futuro do lutador.
Com interesse em voltar a competir em breve, Paulo Borrachinha agora aguarda uma definição sobre os próximos passos de sua carreira. A depender do desfecho das negociações, o brasileiro poderá permanecer no UFC ou buscar alternativas no mercado, enquanto segue pressionando por melhores condições contratuais.
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