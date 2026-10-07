Oton Jasse saiu vitorioso no card do Jungle Fight 155 e manteve o cinturão peso-médio da organização(Foto: João Guilherme/Jungle Fight)
Oton Jasse mantém cinturão peso-médio do Jungle Fight e projeta novo duelo ainda este ano; confira
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Valter Walker surpreende ao apostar em nocaute de Sergei Pavlovich sobre Poatan no UFC 335
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Brasileiro afirmou que exames apontaram edema cerebral associado a trauma craniano; Raoni recebeu alta hospitalar após passar por observação
Faixa-preta projeta duelo de estilos no São Paulo International Open e mira evolução da F7F Team
Reginaldo Bueno falou sobre preparação para evento em Sorocaba e destaca importância do aspecto mental antes do São Paulo International Open
Após prata no Mundial de Taekwondo ATA, brasileiro Guilherme Coleraus projeta próximos passos no esporte
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