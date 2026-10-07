Rafael Allevato, faixa-azul de 17 anos, é mais um nome confirmado no GP do Turris Invitational, que acontece em novembro - (Foto: Reprodução)

Rafael Allevato, faixa-azul de 17 anos, é mais um nome confirmado no GP do Turris Invitational, que acontece em novembro(Foto: Reprodução)

Publicado 07/10/2026 07:00 | Atualizado 07/10/2026 14:17

O jovem estudante Rafael Allevato, de 17 anos, terá que dividir a atenção entre os cadernos escolares e os tatames profissionais nas próximas semanas. Ele é um dos talentos confirmados no GP do Turris Invitational, um dos maiores eventos de artes marciais da temporada, que acontece no dia 14 de novembro, na Upper Arena, no Rio de Janeiro. A oportunidade de brilhar sob os holofotes, no entanto, é o desfecho de uma história de recomeços que começou com uma lesão frustrante.

Nascido em São Paulo e hoje morando em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, Rafael praticamente aprendeu a andar em cima de um tatame. Ele iniciou sua jornada no Judô com apenas três anos de idade, dedicando grande parte da infância e adolescência a campeonatos e medalhas. Tudo mudou quando uma grave lesão no quadril o obrigou a interromper a caminhada nos esportes de combate.

O afastamento forçado deixou um vazio imenso: "Percebi o quanto os tatames faziam falta pra mim. Foi justamente esse momento que despertou uma vontade muito grande de buscar novos ambientes", relembra o atleta.

A decisão foi migrar para o Jiu-Jitsu. Ele escolheu a equipe Team Crezio e, segundo ele, foi amor ao primeiro treino: "Hoje, olhando para trás, parece que foi Deus que colocou aquele lugar no meu caminho", contou.

O recomeço na arte suave não foi fácil, exigindo sacrifícios que vão muito além dos golpes. Neste ano, Rafael precisou organizar uma rotina exaustiva que inclui a carga horária dos estudos, intensas sessões de preparação física, treinos técnicos e o rigoroso e desgastante processo de perda de peso para alcançar a marca limite de 75kg da sua categoria.

Nessas horas difíceis, como no dia em que passou mal e chegou a vomitar de exaustão antes de vencer a final do Campeonato Mundial da CBJJE, em São Paulo, o grande pilar do lutador é a sua família: "Meu pai me acompanha desde moleque nos campeonatos e está comigo em todos os momentos", agradece.

É com essa base familiar e com a resiliência de quem já superou as próprias limitações físicas que o adolescente sobe ao palco do Turris Invitational para provar que a sua hora de brilhar chegou.