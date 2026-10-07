Rafael Allevato, faixa-azul de 17 anos, é mais um nome confirmado no GP do Turris Invitational, que acontece em novembro(Foto: Reprodução)
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