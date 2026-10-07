Pedro Rizzo e Rogério Minotouro serão os treinadores principais - (Foto: Divulgação)

Pedro Rizzo e Rogério Minotouro serão os treinadores principais (Foto: Divulgação)

Publicado 07/10/2026 07:00 | Atualizado 07/10/2026 16:25

Nesta quinta-feira (8) de outubro, às 10h, o Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN), no Rio de Janeiro, será palco do lançamento oficial de um dos projetos mais audaciosos da história das artes marciais no país: o docureality Lutando pela Tropa. Realizado e organizado pelo Instituto Formando Campeões (IFC) e pelo Gringo Fight Championship, em um acordo de cooperação com a Marinha do Brasil, o reality show e seletiva nacional tem como foco formar a Seleção Brasileira Militar de MMA Amador para representar o país nos próximos Jogos Mundiais Militares, que acontecerão na Carolina do Norte (EUA), em 2027.



Esta iniciativa histórica é fruto de um trabalho em conjunto estruturado por Tolentino Reis, presidente do IFC e CEO do Gringo Fight Championship, ao lado do Contra-Almirante (FN) Max Guilherme de Andrade e Silva, atual presidente da Comissão de Desportos da Marinha (CDM) e comandante do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), e do Almirante de Esquadra (FN) Carlos Chagas Vianna Braga, Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.

O projeto surge como uma plataforma de transformação social e profissional. Atletas amadores de todo o país terão a chance de lutar por um dos seis contratos que garantem a oportunidade de graduação como Terceiro-Sargento, assegurando pelo menos oito anos de carreira militar, com a estrutura e estabilidade necessárias para viverem exclusivamente do esporte. Toda a chancela desportiva e a legalização do processo seletivo e do edital são realizadas pela Federação de MMA Desportivo do Rio de Janeiro (FMMAD-RJ), presidida por Daniel Cabral.Para guiar os jovens talentos rumo à excelência, o "Lutando pela Tropa" contará com o suporte técnico de grandes ícones da história do MMA. A coletiva de imprensa oficializará Pedro Rizzo e Rogério Minotouro como os treinadores principais convidados para liderar as duas equipes durante o reality. Além deles, outras lendas apoiam este marco histórico e terão participação especial ao longo do programa.“É um orgulho e uma página nova que estamos escrevendo na história da luta: montar a primeira equipe de MMA amador do país que representará o Brasil e a Marinha nos Jogos Militares Mundiais. Serão dois times (masculino e feminino) onde seis atletas terão a oportunidade de se transformar em Terceiro-Sargento, com oito anos de carreira militar, vivendo para o MMA. O que estamos fazendo agora é profissionalizar a base, coisa que nunca teve no Brasil", disse Tolentino Reis, presidente do IFC.A infraestrutura oferecida aos atletas será de alto rendimento. O Instituto Formando Campeões é o responsável pela construção de um complexo de treinamento de MMA de 2 mil metros quadrados dentro do CEFAN da Marinha do Brasil. O espaço será o maior centro de lutas mistas da América Latina e servirá como base principal do projeto, disponibilizando aos atletas o mesmo suporte aplicado nos esportes olímpicos, incluindo acompanhamento médico, fisiológico e nutricional, integrando modalidades como Wrestling, Boxe, Judô, Jiu-Jitsu, Karatê e outras modalidades.O grande evento final, Gringo Fight Championship – Edição Especial "Lutando pela Tropa", acontecerá no dia 5 de dezembro na Fortaleza de São José. A noite de encerramento contará com um card de 11 combates: as 6 grandes finais do reality show (três femininas e três masculinas) e 5 lutas no card principal com atletas de renome do MMA profissional nacional.Evento: Lançamento Oficial - DocuReality "Lutando pela Tropa"Data: 08 de outubro de 2026Local: Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN)Endereço: Fortaleza de São José, Ilha das Cobras, s/nº, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20180-001