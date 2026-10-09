Charles do Bronx e Diego Lopes fazem a luta principal do UFC 335 (Foto: Reprodução)
Em entrevista ao canal “Hablemos MMA”, Lopes explicou que costuma priorizar combates capazes de representar um avanço significativo em sua trajetória. Na avaliação do brasileiro, enfrentar Charles logo em seu primeiro compromisso nos leves reúne exatamente as características que procura em um adversário e pode mudar seu patamar dentro do UFC.
“Quero lutas divertidas. Lutas que podem me levar para um outro nível, e o Charles é a luta perfeita para mim. Quero lutar contra os caras mais duros e difíceis. Sempre tive muito respeito pelo Charles. Já estivemos juntos, tiramos fotos, em vários eventos. Temos um respeito mútuo, mas trabalho é trabalho. Quando o octógono fechar, tenho certeza que ele tentará arrancar a minha cabeça. E eu tentarei fazer a mesma coisa. A amizade fica do lado de fora do cage”, reforçou o manauara.
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Charles e Diego têm trajetórias parecidas no MMA
A expectativa em torno do confronto também passa pelo estilo dos dois brasileiros. Tanto Charles do Bronx quanto Diego Lopes construíram grande parte de sua popularidade com atuações ofensivas e um jogo de Jiu-Jitsu de alto nível, características que ajudaram os dois a conquistar uma forte identificação com os fãs.
Outro ponto de convergência está na trajetória dentro do UFC. Ambos começaram suas caminhadas nos pesos-penas antes de posteriormente migrarem para a divisão dos leves. Ao longo do processo, os dois também desenvolveram uma trocação agressiva, tornando seus arsenais mais completos e perigosos em diferentes áreas do combate.
Com características físicas semelhantes e uma mentalidade voltada para o confronto, Charles e Diego chegam ao UFC 335 representando gerações diferentes, mas com caminhos que apresentam diversas coincidências. Agora, o duelo pelo cinturão BMF colocará essas trajetórias frente a frente e definirá quem ficará com a simbólica honraria de lutador mais casca-grossa do UFC.
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