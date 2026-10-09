Charles do Bronx e Diego Lopes fazem a luta principal do UFC 335 - (Foto: Reprodução)

Charles do Bronx e Diego Lopes fazem a luta principal do UFC 335 (Foto: Reprodução)

Publicado 09/10/2026 12:00

Diego Lopes recebeu com entusiasmo a oportunidade de enfrentar Charles do Bronx na luta principal do UFC 335. Confirmado para 12 de dezembro, em Las Vegas (EUA), o confronto colocará o cinturão "BMF" em disputa e também marcará a estreia do manauara radicado no México na divisão dos pesos-leves. Depois de Charles afirmar que está “faminto” para defender o título, foi a vez de Diego demonstrar empolgação com o desafio.



Em entrevista ao canal “Hablemos MMA”, Lopes explicou que costuma priorizar combates capazes de representar um avanço significativo em sua trajetória. Na avaliação do brasileiro, enfrentar Charles logo em seu primeiro compromisso nos leves reúne exatamente as características que procura em um adversário e pode mudar seu patamar dentro do UFC.



“Quero lutas divertidas. Lutas que podem me levar para um outro nível, e o Charles é a luta perfeita para mim. Quero lutar contra os caras mais duros e difíceis. Sempre tive muito respeito pelo Charles. Já estivemos juntos, tiramos fotos, em vários eventos. Temos um respeito mútuo, mas trabalho é trabalho. Quando o octógono fechar, tenho certeza que ele tentará arrancar a minha cabeça. E eu tentarei fazer a mesma coisa. A amizade fica do lado de fora do cage”, reforçou o manauara.