Melissa Gatto vai enfrentar a lituana Ernesta Kareckaite no card do UFC Vegas 122, neste sábado - (Foto: Arquivo Pessoal)

Melissa Gatto vai enfrentar a lituana Ernesta Kareckaite no card do UFC Vegas 122, neste sábado (Foto: Arquivo Pessoal)

Publicado 08/10/2026 11:00 | Atualizado 08/10/2026 12:37

A lutadora brasileira Melissa Gatto está pronta para um novo desafio no octógono mais famoso do mundo. Neste sábado (10), a peso-mosca entra em ação no card do UFC Vegas 122, em Las Vegas (EUA), onde medirá forças contra a lituana Ernesta Kareckaite. Em entrevista exclusiva ao "Recorte da Luta", a atleta detalhou sua preparação, analisou o casamento de estilos e compartilhou as expectativas para o confronto que pode marcar sua retomada na organização.

Com um cartel profissional de nove vitórias, três derrotas e dois empates, Melissa integra o plantel do Ultimate desde 2021. Após um longo período afastada para tratar e superar lesões, a brasileira fez sua última apresentação em abril deste ano, quando acabou superada pela compatriota Dione Barbosa. Agora, o foco da lutadora é único: dar a volta por cima, iniciar uma sequência positiva e consolidar seu nome dentro da divisão.

Para garantir que o braço erguido ao final do combate seja o seu, Gatto investiu pesado em um camp de alto nível, dividindo a afiação de suas ferramentas entre a Bahia e o Rio de Janeiro.

"A preparação foi muito boa. No início do camp estive lá na Fight House e pude treinar com meninas muito duras, como Virna Jandiroba, Layze Cerqueira, Eduarda Ronda e Iasmin Lucindo. Após retornar para o Rio de Janeiro, fizemos treinos específicos para o jogo da Ernesta, mas também trabalhamos sempre pensando na minha evolução e no meu jogo. Me sinto muito preparada para esse duelo. Fisicamente, fizemos um excelente trabalho, visando estar com gás suficiente para impor meu ritmo do início ao fim da luta. Tecnicamente, pude evoluir muito com os treinos na Fight House, além de também poder contar com a minha equipe para estar evoluindo ainda mais meu plano de jogo. Psicologicamente, trabalhei e evoluí, juntamente com a minha psicanalista Lilian", disse Melissa.

O embate contra Ernesta Kareckaite promete ser um verdadeiro teste de versatilidade dentro do cage. A adversária lituana traz um forte background na luta em pé, mas a brasileira não se intimida e aposta em seu próprio arsenal diversificado para ditar o ritmo do confronto e surpreender em qualquer área que a luta se desenrolar.

Projetando o que os fãs podem esperar para a noite de sábado, a atleta garantiu que o embate será muito dinâmico e sem brechas para monotonia: "Acredito que essa luta contra a Ernesta Kareckaite tem tudo para acontecer o MMA completo. Ela é mais striker, mas também se desenrola no chão. Assim como eu também, sou uma atleta muito completa", resumiu a brasileira.

Mais do que o aprimoramento técnico e físico, a trajetória de Melissa Gatto no Ultimate tem sido uma grande escola para a sua força mental. A superação das adversidades físicas e os resultados das últimas apresentações serviram para moldar uma lutadora mais resiliente e plenamente ciente do que é necessário para escalar os degraus até o topo de uma categoria tão concorrida.

Disposta a deixar tudo de si dentro do octógono neste final de semana, Gatto, que contabiliza seis lutas pelo Ultimate desde que passou a integrar o plantel da organização, reflete sobre todo o amadurecimento colhido nos últimos anos.

"Tudo que vivi neste período que estou dentro do UFC me fortaleceu para ser uma atleta ainda melhor, mais completa e preparada para ser campeã. Eu já vivi altos e baixos, não só profissionalmente, mas na vida também. Então, isso fortaleceu muito meu espírito, minha mente e engrandeceu ainda mais a minha vontade de ser a melhor versão de mim mesma a cada dia. Todos estes fatores me tornam uma adversária muito difícil, porque não há nada que eu não tenha enfrentado. Toda vez que entro no cage, eu vou preparada para entregar a minha vida lá dentro", finalizou.