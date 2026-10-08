Melissa Gatto vai enfrentar a lituana Ernesta Kareckaite no card do UFC Vegas 122, neste sábado (Foto: Arquivo Pessoal)
Mente e corpo blindados! Melissa Gatto projeta vitória no UFC Vegas 122 e analisa duelo contra lituana
Após superar lesões e revés recente, Melissa Gatto reflete sobre seu amadurecimento dentro do UFC e promete impor seu jogo do início ao fim
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Agora peso-pesado, Poatan tem lugar em ranking meio-pesado do UFC questionado por Borrachinha
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Nome lendário do Jiu-Jitsu, Renzo Gracie confirma presença no Turris Invitational, em novembro
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Valter Walker surpreende ao apostar em nocaute de Sergei Pavlovich sobre Poatan no UFC 335
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Oton Jasse mantém cinturão peso-médio do Jungle Fight e projeta novo duelo ainda este ano; confira
Oton Jasse dominou Josias Núñez com seu tradicional triângulo de mão e reforçou o desejo de voltar ao cage do Jungle Fight ainda em 2026
Após início no Judô, promessa do Jiu-Jitsu coleciona títulos e se prepara para torneio no Rio
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Reality show e mais: primeira Seleção Brasileira Militar de MMA Amador da Marinha do Brasil será lançada nesta quinta (8)
Com a participação de lendas convidadas como Pedro Rizzo e Rogério Minotouro, o projeto "Lutando pela Tropa" selecionará jovens talentos para disputar os Jogos Mundiais Militares
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