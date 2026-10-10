Poatan garantiu que seguirá atuando na divisão dos pesados(Foto: Reprodução/UFC)
Bisping se juntou a outros nomes que também demonstraram dúvidas sobre as possibilidades de Poatan no peso-pesado, como Alexander Volkov e Valter Walker. Na avaliação do ex-campeão, as características de movimentação do brasileiro podem representar um problema diante de um adversário conhecido pelo poder de nocaute. Para ele, o estilo de Poatan, baseado em pressão e potência nos golpes, pode perder parte da eficiência contra atletas naturalmente maiores e mais resistentes.
“Será que esse poderia ser o fim de Alex Pereira? Não estou dizendo que é, e existe um cenário em que ele vença. O estilo do Pereira é um pouco preso no chão, sem tanta mobilidade. Ele vai para a frente, pega o ritmo e um golpe coloca as pessoas para dormir. Isso é muito bom quando você está nos médios ou meio-pesados, mas nos pesados não é tão efetivo. Os caras conseguem absorver golpes mais fortes e também batem mais pesado”, opinou o britânico.
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Bisping vê dilema para Poatan em caso de derrota
Além do aspecto técnico, Bisping chamou atenção para as possíveis consequências de uma derrota para Pavlovich. Na visão do Hall da Fama do UFC, um novo revés afastaria Poatan de uma disputa pelo cinturão dos pesados e obrigaria o brasileiro a reconstruir seu caminho na divisão com uma sequência de vitórias. O comentarista também levantou dúvidas sobre a disposição do atleta em permanecer na categoria caso precise passar novamente por esse processo.
“Se ele enfrentar o Pavlovich e perder, para onde ele vai a partir daí? Ele não estaria na fila por uma disputa de cinturão tão cedo. Teria que vencer duas ou três lutas. E o Alex Pereira vai querer fazer isso? Vai querer ser apenas mais um contender na divisão dos pesados?”, indagou Bisping.
Aos 39 anos, Poatan busca no UFC 335 uma vitória de peso para manter vivo o objetivo de disputar o cinturão dos pesados e se tornar campeão em uma terceira categoria. Para isso, porém, terá pela frente um dos principais nocauteadores da divisão. O duelo contra Pavlovich, portanto, não representa apenas um novo desafio esportivo para o brasileiro, mas também uma oportunidade de responder dentro do octógono às dúvidas levantadas por nomes de destaque do UFC.
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