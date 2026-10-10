Poatan garantiu que seguirá atuando na divisão dos pesados - (Foto: Reprodução/UFC)

Poatan garantiu que seguirá atuando na divisão dos pesados(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 10/10/2026 12:00

A presença de Alex Poatan no co-main event do UFC 335, diante de Sergei Pavlovich, tem provocado diferentes avaliações entre nomes importantes dos esportes de combate. Entre os críticos ao casamento de estilos está Michael Bisping, ex-campeão dos médios e integrante do Hall da Fama do UFC. Em análise publicada em seu canal no YouTube, o inglês apontou que o duelo marcado para 12 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), pode colocar o brasileiro diante de um cenário especialmente delicado.



Bisping se juntou a outros nomes que também demonstraram dúvidas sobre as possibilidades de Poatan no peso-pesado, como Alexander Volkov e Valter Walker. Na avaliação do ex-campeão, as características de movimentação do brasileiro podem representar um problema diante de um adversário conhecido pelo poder de nocaute. Para ele, o estilo de Poatan, baseado em pressão e potência nos golpes, pode perder parte da eficiência contra atletas naturalmente maiores e mais resistentes.



“Será que esse poderia ser o fim de Alex Pereira? Não estou dizendo que é, e existe um cenário em que ele vença. O estilo do Pereira é um pouco preso no chão, sem tanta mobilidade. Ele vai para a frente, pega o ritmo e um golpe coloca as pessoas para dormir. Isso é muito bom quando você está nos médios ou meio-pesados, mas nos pesados não é tão efetivo. Os caras conseguem absorver golpes mais fortes e também batem mais pesado”, opinou o britânico.