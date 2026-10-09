Aos 20 anos, Cássia Moura faz história no UFC BJJ ao se tornar a primeira campeã dupla da organização - (Foto: Reprodução/UFC BJJ)

Aos 20 anos, Cássia Moura faz história no UFC BJJ ao se tornar a primeira campeã dupla da organização(Foto: Reprodução/UFC BJJ)

Publicado 09/10/2026 00:00 | Atualizado 09/10/2026 00:36

A edição número 12 do UFC BJJ, sediada no Meta APEX, em Las Vegas (EUA) nesta quinta-feira (8), foi memorável para o esquadrão brasileiro, que encerrou a noite com dois novos títulos. O grande destaque foi Cássia Moura, atual rainha dos pesos-galos, que superou a australiana Adele Fornarino na decisão dividida para faturar também a coroa do peso-mosca. Aos 20 anos, a atleta cravou seu nome como a primeira campeã dupla da franquia.



Na luta co-principal, Renato Canuto brilhou durante os três assaltos contra Ethan Crelinsten. Com um domínio técnico evidente, o brasileiro levou a melhor na decisão unânime dos juízes e faturou o cinturão vago da divisão dos pesos-leves do evento.



Cássia Moura supera Fornarino e faz história no UFC BJJ



Na luta principal do UFC BJJ 12, a brasileira Cássia Moura fez história ao superar a australiana Adele Fornarino por decisão dividida dos juízes. Com o resultado, a atleta de apenas 20 anos, que já ostentava o título dos galos, faturou também o cinturão peso-mosca, consolidando-se como a primeira lutadora a deter dois títulos simultâneos na história da organização.



O confronto de 15 minutos entregou um alto nível técnico e muita alternância de domínio no tatame. Após sofrer um susto com uma chave de calcanhar no fim de um primeiro round dominado pela guarda agressiva da australiana, Cássia mudou o ritmo na segunda etapa ao aplicar uma bela queda e conquistar as costas da adversária. No assalto decisivo, mesmo precisando lidar com as investidas perigosas de Fornarino em ataques de omoplata e chaves de perna, a brasileira manteve a pressão por cima, garantindo a vitória apertada e o feito histórico para sua carreira.



Renato Canuto domina Ethan Crelinsten e garante título dos leves



A disputa pelo título até 70kg no UFC BJJ 12 foi marcada por muita movimentação. Logo no primeiro assalto, Renato Canuto derrubou com estilo, mas viu Crelinsten raspar e pegar suas costas. O brasileiro manteve a calma, escapou e quase encerrou o duelo com um estrangulamento anaconda. A segunda etapa continuou intensa no solo, com intensas trocas de posições: Crelinsten tentou jogar por cima, mas Canuto respondeu assumindo o controle lateral, mantendo o equilíbrio do confronto.



O desempate veio no terceiro round, quando o brasileiro impôs seu ritmo. Canuto pegou as costas do adversário, fechou o triângulo de corpo e levou perigo com tentativas de mata-leão e triângulo de mão invertido. Apesar de uma troca de chaves de perna nos segundos finais, o volume e a agressividade do brasileiro garantiram a vitória na pontuação dos juízes e a posse do cinturão.



Gabriel Almeida brilha ao finalizar Gilbert Durinho



Estreando com o pé direito no peso-médio do UFC BJJ, Gabriel Almeida conseguiu um feito expressivo ao finalizar Gilbert Durinho, ex-desafiante ao cinturão meio-médio do UFC no MMA. O combate começou duro, com Durinho aplicando uma queda após se livrar de uma guilhotina. Mesmo por cima, o veterano esbarrou na forte defesa do compatriota e viu Almeida reverter a posição de queda na reta final do assalto.



Por cima e no controle da situação, Gabriel chegou a ameaçar o pescoço antes de mudar o foco para a perna esquerda de Durinho. Com um ajuste perfeito em uma chave de calcanhar, não restou alternativa a Gilbert a não ser dar os três tapinhas, confirmando a grande vitória do estreante.



Thaynara Victoria supera Danielle Kelly com bela chave de braço



A brasileira Thaynara Victoria fez barulho em sua primeira luta na organização ao despachar Danielle Kelly na divisão peso-palha. Especialista em chaves de perna, Victoria tentou usar sua arma principal no começo, mas Kelly defendeu bem e o duelo voltou em pé após um enrosco no solo sem avanços para ambos os lados.



Na sequência, a tática da brasileira mudou. Quando Kelly tentou passar a guarda para consolidar domínio por cima, Thaynara deu o bote no braço da americana. Com um armlock muito bem encaixado, ela forçou a desistência da adversária, mostrando que seu arsenal vai muito além dos ataques nos membros inferiores.



Kade Anastasios vence Ataíde Rafael com rapidez



Vindo do UFC BJJ Opens, o meio-médio Kade Anastasios não tomou conhecimento do experiente brasileiro Ataíde Rafael, parceiro de treinos de Bryce Mitchell. O americano colocou muita pressão desde o início, frustrando a defesa inicial do faixa-preta.



Embora Ataíde tenha conseguido se defender de um ataque perigoso no joelho na metade do round, Anastasios continuou ativo e insistindo na luta de solo. Fazendo os ajustes necessários, ele prendeu o calcanhar direito do brasileiro e finalizou o confronto com uma chave justa, arrancando os tapinhas de desistência ainda no primeiro round no Meta APEX.

RESULTADOS COMPLETOS:



UFC BJJ 12

META Apex, em Las Vegas (EUA)

Quinta-feira, 08 de outubro de 2026



Cassia Moura derrotou Adele Fornarino por decisão dividida dos jurados

Renato Canuto derrotou Ethan Crelinsten por decisão unânime dos jurados

Gabriel Almeida finalizou Gilbert Durinho com uma chave de calcanhar no 1R

Thaynara Victoria finalizou Danielle Kelly com uma chave de braço no 1R

Landon Elmore finalizou Max Livingston com uma chave de tornozelo no 1R

Kade Anastasios finalizou Ataíde Rafael com uma chave de calcanhar no 1R

Raphael Ferreira finalizou Kyle O’Hare com uma chave de calcanhar no 1R

John Chandler derrotou Ralph Gomez por decisão unânime dos jurados