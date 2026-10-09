Aos 17 anos, o faixa-azul David Vargens será uma das atrações do GP do Turris Invitational, em novembro - (Foto: Reprodução)

Aos 17 anos, o faixa-azul David Vargens será uma das atrações do GP do Turris Invitational, em novembro(Foto: Reprodução)

Publicado 09/10/2026 07:00 | Atualizado 09/10/2026 12:11

O jovem estudante David Vargens, de 17 anos, está com as malas prontas para retornar ao seu estado natal com uma grande missão pela frente. Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o atleta foi oficialmente confirmado como um dos destaques do GP do Turris Invitational, renomado evento de artes marciais que acontecerá no dia 14 de novembro, na Upper Arena, na capital fluminense.

A jornada até o prestigiado evento esportivo foi marcada por muitas mudanças e adaptações ao longo da infância. Aos 9 anos de idade, David se mudou com a família para o Maranhão. Foi no estado nordestino, através de um projeto social, que o menino teve o seu primeiro contato com os tatames. A permanência durou cerca de um ano, até que uma nova mudança o levou para a cidade de Bauru, no interior de São Paulo.

Foi em solo paulista que o esporte deixou de ser apenas uma atividade extracurricular e se tornou um projeto de vida. Ingressando na equipe Atos Jiu-Jitsu, o adolescente começou a participar de seus primeiros campeonatos. Aos poucos, as viagens em família deram lugar às viagens para competir em outros estados, forjando uma disciplina invejável para um garoto de sua idade.

Hoje, oito anos após vestir o kimono pela primeira vez, os resultados comprovam que a escolha pelo esporte foi certeira. O lutador já conquistou mais de 50 medalhas de ouro em sua trajetória, acumulando títulos de grande peso como o Campeonato Mundial e o Campeonato Brasileiro da CBJJE em sua classe.

O sucesso nos esportes, no entanto, caminha lado a lado com a responsabilidade nos estudos. David vive a desafiadora rotina de conciliar os treinamentos intensos de um atleta de alto rendimento com as aulas do 3º ano do Ensino Médio. No dia 14 de novembro, ele voltará ao Rio de Janeiro não apenas para lutar no Turris Invitational, mas para provar que a educação e o esporte, juntos, são capazes de transformar o futuro de qualquer jovem.