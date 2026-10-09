Aos 17 anos, o faixa-azul David Vargens será uma das atrações do GP do Turris Invitational, em novembro(Foto: Reprodução)
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