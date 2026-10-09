Lutando pela Tropa foi lançado oficialmente nesta semana em cerimônia na Fortaleza de São José - (Foto: Divulgação)

Lutando pela Tropa foi lançado oficialmente nesta semana em cerimônia na Fortaleza de São José(Foto: Divulgação)

Publicado 09/10/2026 08:35 | Atualizado 09/10/2026 20:45

A história do MMA nacional ganhou um novo capítulo na última quinta-feira (8). O Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN), no Rio de Janeiro, foi o palco do lançamento oficial do docureality Lutando pela Tropa. O projeto, realizado pelo Instituto Formando Campeões (IFC) e pelo Gringo Fight Championship em cooperação com a Marinha do Brasil, tem a missão inédita de formar a primeira Seleção Brasileira Militar de MMA Amador. O objetivo final é claro: representar o Brasil nos próximos Jogos Mundiais Militares, que acontecerão na Carolina do Norte (EUA), em 2027.

O evento contou com a presença de autoridades militares e grandes nomes do esporte. O projeto foi estruturado em uma parceria entre Tolentino Reis, presidente do IFC e CEO do Gringo Fight Championship; o Contra-Almirante (FN) Max Guilherme de Andrade e Silva, comandante do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN) e presidente da Comissão de Desportos da Marinha (CDM); e o Almirante de Esquadra (FN) Carlos Chagas Vianna Braga, Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.

"É um orgulho e uma página nova que estamos escrevendo na história da luta: montar a primeira equipe de MMA amador do país que representará o Brasil e a Marinha nos Jogos Militares Mundiais. Serão dois times (masculino e feminino) onde seis atletas terão a oportunidade de se transformar em Terceiro-Sargento, com oito anos de carreira militar, vivendo para o MMA. A seletiva será muito séria, muito regrada, e o que estamos fazendo agora é profissionalizar a base, coisa que nunca teve no Brasil", destacou o presidente do IFC.

A seletiva terá inscrições abertas para todo o Brasil. Os candidatos passarão por um rigoroso processo de seleção de cerca de 20 dias. Ao final, 24 atletas serão divididos em duas equipes — Time Azul e Time Verde —, lideradas por grandes lendas do esporte, como Rogério Minotouro e Pedro Rizzo.

O impacto das Forças Armadas no esporte de alto rendimento foi ressaltado pelo Contra-Almirante Max Guilherme, que relembrou o histórico de sucesso do Brasil em competições internacionais com o apoio do programa militar.

"De 20 medalhas do Time Brasil [nas Olimpíadas], 11, mais da metade, eram do programa de atletas de alto rendimento, e 6 da Marinha. Isso denota a importância que as Forças Armadas dão para esse programa e a importância que a gente dá para essas modalidades. E dentro desse contexto, como modalidade teste em 2027 [nos Jogos Mundiais Militares], a gente vai ter o MMA amador", explicou o comandante do CEFAN.

Além da oportunidade de integrar a Marinha como Terceiro-Sargento, o projeto oferece uma infraestrutura de excelência. O IFC está construindo um complexo de treinamento de 2 mil metros quadrados dentro do CEFAN, tornando-se o maior centro de lutas mistas da América Latina, com suporte multidisciplinar de nível olímpico para os atletas. Toda a legalização e chancela esportiva estão a cargo da Federação de MMA Desportivo do Rio de Janeiro (FMMAD-RJ).

A consagração do reality acontecerá no dia 5 de dezembro, na Fortaleza de São José, com o evento final Gringo Fight Championship – Edição Especial "Lutando pela Tropa". O card contará com 11 lutas, sendo as 6 finais do reality (três femininas e três masculinas) e 5 super lutas de MMA profissional.