Rogério Minotouro é embaixador e um dos treinadores do Lutando pela Tropa - (Foto: DCouth)

Rogério Minotouro é embaixador e um dos treinadores do Lutando pela Tropa(Foto: DCouth)

Publicado 10/10/2026 07:30

O MMA nacional viveu um marco na última quinta-feira (8). O Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN) sediou a cerimônia de lançamento oficial do docureality Lutando pela Tropa, consolidando Rogério Minotouro como a grande referência técnica e embaixador da iniciativa. Realizado pelo Instituto Formando Campeões (IFC) e Gringo Fight Championship, sob a liderança do CEO Tolentino Reis, em cooperação com a Marinha do Brasil e chancela oficial da FMMAD-RJ (presidida por Daniel Cabral), o projeto vai selecionar talentos para os Jogos Mundiais Militares de 2027, na Carolina do Norte (EUA).

Minotouro foi convidado para guiar a nova geração e formar a equipe que carrega seu nome, dividindo a responsabilidade com o também consagrado Pedro Rizzo, que liderará o time oponente. A seletiva nacional buscará os melhores atletas amadores do país em quatro categorias de peso (duas masculinas e duas femininas), exigindo foco, resiliência e mentalidade de campeão, como o próprio Minotouro destacou durante a apresentação, reforçando que os melhores do Brasil estarão lá para representar o país no Mundial Militar, que agora conta com a modalidade de MMA.

A oportunidade é um divisor de águas na profissionalização da base. O Instituto Formando Campeões vai construir um complexo de treinamento de 2 mil metros quadrados dentro do CEFAN, que será o maior da América Latina, garantindo suporte de nível olímpico. Os seis vencedores do reality ganharão a graduação de Terceiro-Sargento da Marinha, assegurando oito anos de carreira militar integralmente dedicada à alta performance esportiva.

Para o embaixador do projeto, a iniciativa entrega o que o atleta brasileiro sempre precisou: estrutura, dignidade e foco total no rendimento: "Pra mim é histórico poder deixar esse legado e fazer parte de um projeto que eu sei que vai melhorar muito o esporte. Esses meninos vão ser Terceiro-Sargento da Marinha, vão ter um bom salário e vão viver só da luta. Vão ter toda a estrutura de preparação física do CEFAN, um dos maiores centros de treinamentos do mundo. Serão professores dedicados pra eles ali comer, dormir e treinar. Tudo que um atleta precisa, com um salário pra poder viver do esporte".

A jornada de superação culminará no dia 5 de dezembro. A Fortaleza de São José receberá o grande evento final do Gringo Fight Championship – Edição Especial "Lutando pela Tropa". A noite de encerramento, que Minotouro comparou a grandes palcos internacionais da luta, contará com um card de 11 combates: as seis finais decisivas do reality show e cinco super lutas no card principal com atletas de renome do MMA profissional.