Rogério Minotouro é embaixador e um dos treinadores do Lutando pela Tropa(Foto: DCouth)
Rogério Minotouro é escalado como embaixador e treinador do 'Lutando pela Tropa' e celebra MMA amador: 'Deixar esse legado'
Lenda das artes marciais foi oficializada como embaixador e treinador principal do projeto que formará a primeira Seleção Brasileira Militar de MMA Amador
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Diego Lopes cita empolgação para disputa do cinturão 'BMF' contra Do Bronx: 'Perfeita pra mim'
Diego celebrou desafio contra o ex-campeão dos leves e projetou confronto de alto nível no UFC 335, em dezembro; veja
Lutando pela Tropa: reality show histórico é lançado e vai formar primeira Seleção de MMA amador pela Marinha
Iniciativa inédita vai selecionar atletas amadores para integrarem a Marinha e disputarem os Jogos Mundiais Militares de 2027. Grandes nomes do esporte estarão à frente do projeto
Promessa do Jiu-Jitsu na faixa-azul, jovem de 17 anos relembra conquistas e mira próximos passos
Aos 17 anos, adolescente nascido em São Gonçalo divide a rotina entre os tatames e o último ano da escola para brilhar no Turris Invitational, em novembro
Cria de Realengo, Cássia Moura faz história no UFC BJJ e se torna dupla campeã da organização
Com apenas 20 anos, Cássia Moura faz história no UFC BJJ. Evento também contou com grandes finalizações de Gabriel Almeida e Thaynara Victoria no primeiro round
Mente e corpo blindados! Melissa Gatto projeta vitória no UFC Vegas 122 e analisa duelo contra lituana
Após superar lesões e revés recente, Melissa Gatto reflete sobre seu amadurecimento dentro do UFC e promete impor seu jogo do início ao fim
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