Aos 17 anos, João Felipe Pinheiro vai entrar em ação no GP do Turris Invitational, evento que acontecerá em novembro(Foto: Reprodução)
Promessa do Jiu-Jitsu no Paraná, jovem de 17 anos busca destaque em torneio no Rio de Janeiro, em novembro
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