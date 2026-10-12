Aos 17 anos, João Felipe Pinheiro vai entrar em ação no GP do Turris Invitational, evento que acontecerá em novembro - (Foto: Reprodução)

Aos 17 anos, João Felipe Pinheiro vai entrar em ação no GP do Turris Invitational, evento que acontecerá em novembro(Foto: Reprodução)

Publicado 12/10/2026 07:00 | Atualizado 12/10/2026 12:43

O jovem João Felipe Pinheiro, de 17 anos, está confirmado como um dos grandes nomes da nova geração no Turris Invitational, badalado evento de artes marciais que acontece no dia 14 de novembro, na Upper Arena, no Rio de Janeiro. Contudo, a jornada que o levou a disputar um dos principais torneios do país não começou com o sonho de ser um lutador profissional, mas sim com um episódio de extrema impotência e frustração nos corredores da escola.

Há pouco mais de seis anos, quando ainda era criança, João presenciou um amigo sofrer fortes ataques racistas de um menino bem mais velho. Inocente e tomado pelo senso de justiça, ele tentou intervir para proteger o colega, mas a iniciativa acabou não dando certo e ele não conseguiu evitar as agressões. Preocupados com a vulnerabilidade do menino, seus pais decidiram matriculá-lo no Jiu-Jitsu em uma academia na esquina de casa, com a única intenção de que ele aprendesse a se defender.

O que era para ser apenas uma ferramenta de autodefesa rapidamente se transformou em um propósito de vida: "O Jiu-Jitsu me salvou. Entendi que não era apenas um esporte, pois desde o primeiro dia que pisei em um tatame, senti algo que nunca havia sentido, um sentimento de pertencimento", recorda o adolescente, que logo nos primeiros anos começou a colecionar medalhas nos campeonatos locais.

Hoje, o menino que antes se considerava "magrinho e fraco" tornou-se o lutador número um do ranking do estado do Paraná em sua categoria. Treinando na academia Gracie Barra Água Verde, em Curitiba, ele não apenas compete em alto rendimento, mas também dedica grande parte do seu tempo a ajudar nas aulas infantis, transmitindo a outras crianças a mesma autoconfiança e os valores que as artes marciais lhe deram no momento em que ele mais precisou.

Disposto a transformar sua paixão de infância em profissão, João Felipe enxerga no Rio de Janeiro o palco perfeito para sua consagração. "Decidi que queria viver disso. Chegar aos maiores palcos do mundo, começando pelo Turris Invitational. Vai muito além de uma medalha. É acreditar que quando você confia em algo, nada e nem ninguém pode mudar isso", afirma o atleta, pronto para provar que a verdadeira força sempre nasce das maiores adversidades.