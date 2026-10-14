Jon Jones repassou momentos da carreira e citou ausência no UFC Casa Branca - (Foto: Reprodução/UFC)

Jon Jones repassou momentos da carreira e citou ausência no UFC Casa Branca(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 14/10/2026 09:00

Jon Jones revelou qual decisão considera um dos maiores arrependimentos de sua trajetória no MMA: ter ficado de fora do UFC Casa Branca. Em entrevista ao canal “The Schmo”, o ex-campeão duplo do Ultimate admitiu que gostaria de ter integrado o card especial realizado em junho, em Washington, nos Estados Unidos. Aos 39 anos, "Bones" ainda não confirma oficialmente o encerramento definitivo da carreira, mas reconhece que a oportunidade de participar do evento deixou uma marca em sua avaliação sobre o próprio legado.



A última aparição de Jon Jones no octógono aconteceu em novembro de 2024, em Nova York (EUA), quando derrotou Stipe Miocic por nocaute técnico no terceiro round. Na ocasião, o americano defendeu o cinturão dos pesos-pesados e protagonizou um momento que, segundo ele, reuniu aspectos importantes de sua vida pessoal e profissional. O lutador também destacou a presença de familiares e a oportunidade de expressar publicamente sua fé, fatores que tornaram aquela noite especialmente significativa.



“Eu realmente acredito que aquele foi o meu último momento dentro do octógono. E foi ótimo. Pude lutar, meu irmão ainda estava vivo na época, meu pai estava lá. Pude dizer ao mundo que amo Jesus e isso nunca vai mudar. Tive a oportunidade de homenagear o nosso presidente”, relembrou.



Jones também ressaltou a importância de ter enfrentado Miocic, considerado por muitos um dos maiores pesos-pesados da história do esporte. Para o americano, vencer um adversário desse calibre em uma luta que reuniu dois atletas experientes foi uma maneira marcante de encerrar aquele capítulo da carreira. Ainda assim, a realização do UFC Casa Branca fez com que ele reconsiderasse se poderia ter aproveitado uma última oportunidade de competir em um palco histórico.



“Não sou muito ligado em política, mas ter o presidente lá foi algo enorme. Então, sinceramente, acho que não tem como ser melhor do que isso. Miocic era considerado o maior pesado de todos os tempos, nós dois mais velhos e derrotá-lo, realmente não vejo como isso pode ficar maior”.