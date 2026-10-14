Christian Monteiro, de apenas 15 anos, entrará em ação para a disputa de uma superluta no Turris Invitational, em novembro(Foto: Reprodução)
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