Christian Monteiro, de apenas 15 anos, entrará em ação para a disputa de uma superluta no Turris Invitational, em novembro - (Foto: Reprodução)

Christian Monteiro, de apenas 15 anos, entrará em ação para a disputa de uma superluta no Turris Invitational, em novembro(Foto: Reprodução)

Publicado 14/10/2026 07:00 | Atualizado 14/10/2026 11:37

O prodígio de São Gonçalo, Christian Monteiro, de apenas 15 anos, foi oficialmente confirmado no card do Turris Invitational, grande evento de artes marciais marcado para o dia 14 de novembro, na Upper Arena, no Rio de Janeiro. O jovem lutador sobe aos tatames da capital fluminense para uma superluta contra o atleta Gabriel Alves e também para defender sua trajetória vitoriosa em uma das noites mais aguardadas do calendário esportivo.

A história de Christian nas artes marciais começou há dois anos, por incentivo familiar. Aos 13 anos, seguindo o conselho dos amigos de seu pai, o adolescente foi conhecer a academia Team Silva Project. O impacto da primeira aula foi imediato: apaixonou-se pelo esporte no primeiro treino e nunca mais deixou a rotina de preparação física e técnica.

O talento natural para os combates se transformou rapidamente em resultados impressionantes. Em sua estreia oficial nas competições, Christian conquistou a medalha de ouro. Meses depois, ainda na graduação iniciante, surpreendeu ao vencer torneios enfrentando atletas mais velhos e experientes, caminho que o levou a conquistar o Campeonato Brasileiro e a se tornar pentacampeão do concorrido circuito ADCC Open.

Dividindo o tempo entre a rotina escolar de um jovem de 15 anos e o rigoroso treinamento de um campeão nacional, Christian Monteiro enxerga na disputa do Turris Invitational a oportunidade ideal para inspirar outros jovens de sua cidade natal. No dia 14 de novembro, o gonçalense promete entregar garra e técnica para provar que a dedicação diária é o segredo para transformar sonhos em realidade.