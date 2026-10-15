Diego Lopes vai disputar cinturão BMF com Charles do Bronx(Foto: Reprodução/UFC)
Conhecido pelo estilo ofensivo, Diego Lopes afirmou que espera encontrar do outro lado um adversário disposto a trocar golpes e assumir riscos. O brasileiro reconhece a capacidade de Charles de definir lutas tanto em pé quanto no chão, mas acredita que a disposição dos dois atletas para buscar o confronto pode resultar em um espetáculo para os fãs. Para o manauara, uma luta intensa depende também da postura adotada pelo rival.
“Sempre tenho buscado a luta, tentado fazer da luta uma guerra. Mas para isso acontecer, precisa de dois (lutadores). Se o outro cara, do outro lado, também estiver disposto a isso, pode ter certeza que vai ser uma guerra. Espero que sim (que o Charles venha agressivo demais). Quero que ele venha com essa vontade, porque é justamente o que eu quero. Quero chegar ali, sair na porrada e vamos ver quem cai primeiro (risos). É justamente o que eu quero (…) Ele é um cara que pode nocautear e pode finalizar. Ele é perigoso tanto por baixo, quanto por cima, quando a luta vai para o chão. É um cara que me traz perigo em todas as áreas”, explicou Diego Lopes.
Cinturão BMF aumenta expectativa para o confronto
A disputa também carrega uma expectativa particular por envolver o título destinado ao lutador considerado o mais casca-grossa. Na defesa anterior da honraria, Charles do Bronx venceu Max Holloway, mas recebeu críticas de parte do público e da imprensa por priorizar as ações de grappling durante o combate. Diante desse histórico, a expectativa sobre a postura do brasileiro no encontro com Diego ganha ainda mais relevância.
Do Bronx, por sua vez, chega ao compromisso com a experiência de quem já conquistou o cinturão dos leves e se consolidou como um dos principais nomes brasileiros da história do UFC. Diego, que vem de duas disputas pelo título dos pesos-penas contra Alexander Volkanovski, terá a oportunidade de mostrar seu potencial na nova categoria diante de um adversário de alto nível.
Com o cinturão BMF em jogo, os dois brasileiros terão a chance de protagonizar um dos confrontos mais aguardados do encerramento da temporada. Diego já deixou claro que não pretende fugir de uma luta franca, mas reconhece os perigos que Charles oferece em todas as áreas. A promessa de uma batalha está feita; a resposta definitiva virá quando o octógono se fechar em Las Vegas.
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