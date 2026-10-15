Diego Lopes vai disputar cinturão BMF com Charles do Bronx - (Foto: Reprodução/UFC)

Diego Lopes vai disputar cinturão BMF com Charles do Bronx(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 15/10/2026 17:00 | Atualizado 15/10/2026 18:00

Diego Lopes está preparado para um confronto de alta intensidade contra Charles do Bronx no UFC 335. Escalado para liderar o último evento numerado da temporada, em 12 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), o manauara radicado no México fará sua estreia oficial entre os pesos-leves em uma disputa que vale o cinturão "BMF" (lutador mais casca-grossa). Em entrevista ao site "MMA Fighting", o ex-desafiante ao título dos penas deixou claro que pretende corresponder ao simbolismo da honraria e transformar o duelo em uma verdadeira batalha.



Conhecido pelo estilo ofensivo, Diego Lopes afirmou que espera encontrar do outro lado um adversário disposto a trocar golpes e assumir riscos. O brasileiro reconhece a capacidade de Charles de definir lutas tanto em pé quanto no chão, mas acredita que a disposição dos dois atletas para buscar o confronto pode resultar em um espetáculo para os fãs. Para o manauara, uma luta intensa depende também da postura adotada pelo rival.



“Sempre tenho buscado a luta, tentado fazer da luta uma guerra. Mas para isso acontecer, precisa de dois (lutadores). Se o outro cara, do outro lado, também estiver disposto a isso, pode ter certeza que vai ser uma guerra. Espero que sim (que o Charles venha agressivo demais). Quero que ele venha com essa vontade, porque é justamente o que eu quero. Quero chegar ali, sair na porrada e vamos ver quem cai primeiro (risos). É justamente o que eu quero (…) Ele é um cara que pode nocautear e pode finalizar. Ele é perigoso tanto por baixo, quanto por cima, quando a luta vai para o chão. É um cara que me traz perigo em todas as áreas”, explicou Diego Lopes.