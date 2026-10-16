Charles ainda quer reconquistar o cinturão peso-leve do UFC - (Foto: Reprodução/UFC)

Charles ainda quer reconquistar o cinturão peso-leve do UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 16/10/2026 10:00

Charles do Bronx já está de olho nos próximos passos da divisão peso-leve, mesmo antes de entrar no octógono para enfrentar Diego Lopes. Com duelo marcado para a luta principal do UFC 335, em 12 de dezembro, o brasileiro cobrou uma definição de Justin Gaethje sobre a possibilidade de encerrar a carreira. Na avaliação do paulista, a indefinição em torno do atual campeão dificulta o planejamento dos próximos desafios pelo título da categoria.



Em entrevista ao site "MMA Fighting", Charles do Bronx comentou a situação de Gaethje, que deixou dúvidas sobre seu futuro após nocautear Ilia Topuria no evento realizado na Casa Branca, em junho. Para o representante da Chute Boxe/Diego Lima, uma decisão sobre aposentadoria ou continuidade no esporte é fundamental para que os demais candidatos possam saber qual caminho seguir na disputa pelo cinturão.



“Acho que o Justin Gaethje precisa ver qual é o caminho, se vai lutar ou não, se vai se aposentar, para que possamos entender qual é o próximo passo. Na realidade, sem sombra de dúvidas, estamos esperando por um cara que precisa decidir o seu próximo passo”, opinou o brasileiro.