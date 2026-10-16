Charles ainda quer reconquistar o cinturão peso-leve do UFC (Foto: Reprodução/UFC)
Em entrevista ao site "MMA Fighting", Charles do Bronx comentou a situação de Gaethje, que deixou dúvidas sobre seu futuro após nocautear Ilia Topuria no evento realizado na Casa Branca, em junho. Para o representante da Chute Boxe/Diego Lima, uma decisão sobre aposentadoria ou continuidade no esporte é fundamental para que os demais candidatos possam saber qual caminho seguir na disputa pelo cinturão.
“Acho que o Justin Gaethje precisa ver qual é o caminho, se vai lutar ou não, se vai se aposentar, para que possamos entender qual é o próximo passo. Na realidade, sem sombra de dúvidas, estamos esperando por um cara que precisa decidir o seu próximo passo”, opinou o brasileiro.
Apesar da recente vitória de Arman Tsarukyan sobre Maurício Ruffy, Charles acredita que pode assumir uma posição privilegiada na corrida pelo título caso supere Diego Lopes. O brasileiro considera que uma atuação convincente no UFC 335 poderá colocá-lo na disputa pelo cinturão linear, seja em um cenário de título vago, seja em um possível reencontro com Gaethje. O paulista também destacou seu apelo junto ao público como um diferencial na concorrência por uma oportunidade.
Charles exalta trajetória de Gaethje
Mesmo cobrando uma resposta do rival, Charles do Bronx fez questão de reconhecer a importância de Gaethje para o MMA. O brasileiro, que finalizou o americano no primeiro round em 2022, ressaltou a trajetória construída pelo adversário e afirmou que uma eventual aposentadoria não apagaria o legado deixado por suas atuações no octógono.
“De minha parte, eu o respeito demais. Ele é um cara que fez uma grande história e grandes lutas, então, se ele se aposentar, será aplaudido de pé. Se continuar lutando, certamente também será aplaudido de pé pela história que construiu”, concluiu.
Antes de pensar no cinturão dos leves, Charles terá pela frente um desafio brasileiro de alto nível. O ex-campeão encara Diego Lopes no UFC 335, em 12 de dezembro, em confronto válido pelo título BMF. Caso conquiste a vitória, o paulista pretende transformar o resultado em argumento para disputar o cinturão linear da categoria em sua próxima apresentação, enquanto aguarda uma definição sobre os planos de Gaethje.
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