Com grande trabalho realizado, Team Paulino Santos mira a World Cup 2026 (Foto: Reprodução)
O projeto começou a ganhar forma em 2021, quando Paulino ainda era faixa-marrom e recebeu a oportunidade de abrir seu próprio espaço em Portugal. Com o aval de seu professor no Brasil, ele encarou as dificuldades financeiras e estruturais dos primeiros passos, chegando a investir recursos próprios para manter o projeto social. Aos poucos, o trabalho ganhou força, novas turmas surgiram e a equipe começou a crescer.
Desde então, a evolução aconteceu dentro e fora dos tatames. O aumento no número de alunos veio acompanhado de melhorias na estrutura e de resultados expressivos nas competições. Para Paulino, uma das conquistas mais importantes dessa caminhada foi justamente a chegada a um novo espaço, símbolo da consolidação de um projeto que começou com poucos recursos e muita dedicação.
Natural do Rio de Janeiro, Paulino construiu parte de sua formação no Jiu-Jitsu treinando na equipe de Marcio Rodrigues, em Rio das Pedras. Hoje, ele acompanha de perto o desenvolvimento da modalidade em Portugal e avalia que o nível técnico do país cresceu significativamente nos últimos anos. “O Jiu-Jitsu aqui em Portugal hoje não está muito para trás, não. A maioria dos professores são brasileiros, que vêm ensinando bem e aumentando o nível dos atletas portugueses também”, destacou.
Com a World Cup da ISBJJA / CBJJD no calendário, a equipe terá a chance de medir forças com competidores de diferentes academias e buscar resultados importantes em um evento internacional realizado em Portugal. Paulino vê como uma oportunidade que precisa ser aproveitada, especialmente pelos atletas que estão construindo seus currículos no esporte. “Lutar a World Cup aqui em Portugal, perto de casa, é uma oportunidade especial que vamos abraçar e ir com tudo em busca dos melhores resultados. Para quem está começando, pôr no currículo que foi campeão mundial pela ISBJJA faz a diferença”, afirmou.
Além da disputa por medalhas, o líder da Team Paulino Santos reforça a importância de competir como parte do desenvolvimento de cada aluno. Enfrentar novos adversários, testar o próprio nível e ganhar visibilidade são etapas importantes para quem deseja evoluir no Jiu-Jitsu. Essa visão também se conecta ao trabalho social desenvolvido pela equipe, que busca utilizar a arte suave como ferramenta de transformação e oportunidade para diferentes pessoas.
Com a World Cup da ISBJJA / CBJJD se aproximando no dia 31 de outubro, no Complexo Esportivo de Alcabideche, em Cascais,, Paulino Santos convida atletas e equipes a fazerem parte do campeonato e aproveitarem a oportunidade de competir em um evento internacional. As inscrições seguem abertas no site www.isbjja.com, com atrativos como disputas Gi & No-Gi, premiação para campeões do absoluto, melhores equipes, entre outros.
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