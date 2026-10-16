Com grande trabalho realizado, Team Paulino Santos mira a World Cup 2026 - (Foto: Reprodução)

Com grande trabalho realizado, Team Paulino Santos mira a World Cup 2026 (Foto: Reprodução)

Publicado 16/10/2026 08:00

A trajetória de Paulino Santos no Jiu-Jitsu em Portugal é marcada por desafios, persistência e crescimento. À frente da Team Paulino Santos, o faixa-preta brasileiro vem desenvolvendo um trabalho que une formação de atletas, resultados competitivos e compromisso social. Agora, a equipe se prepara para a World Cup da ISBJJA - em parceria com a CBJJD -, no dia 31 de outubro, no Complexo Esportivo de Alcabideche, em Cascais, competição que representa uma oportunidade especial de buscar grandes resultados sem precisar sair do país onde construiu sua história. As inscrições seguem abertas no site www.isbjja.com.



O projeto começou a ganhar forma em 2021, quando Paulino ainda era faixa-marrom e recebeu a oportunidade de abrir seu próprio espaço em Portugal. Com o aval de seu professor no Brasil, ele encarou as dificuldades financeiras e estruturais dos primeiros passos, chegando a investir recursos próprios para manter o projeto social. Aos poucos, o trabalho ganhou força, novas turmas surgiram e a equipe começou a crescer.



Desde então, a evolução aconteceu dentro e fora dos tatames. O aumento no número de alunos veio acompanhado de melhorias na estrutura e de resultados expressivos nas competições. Para Paulino, uma das conquistas mais importantes dessa caminhada foi justamente a chegada a um novo espaço, símbolo da consolidação de um projeto que começou com poucos recursos e muita dedicação.