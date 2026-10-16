Com grande trabalho realizado, Team Paulino Santos mira a World Cup 2026 (Foto: Reprodução)

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A trajetória de Paulino Santos no Jiu-Jitsu em Portugal é marcada por desafios, persistência e crescimento. À frente da Team Paulino Santos, o faixa-preta brasileiro vem desenvolvendo um trabalho que une formação de atletas, resultados competitivos e compromisso social. Agora, a equipe se prepara para a World Cup da ISBJJA - em parceria com a CBJJD -, no dia 31 de outubro, no Complexo Esportivo de Alcabideche, em Cascais, competição que representa uma oportunidade especial de buscar grandes resultados sem precisar sair do país onde construiu sua história. As inscrições seguem abertas no site www.isbjja.com.

O projeto começou a ganhar forma em 2021, quando Paulino ainda era faixa-marrom e recebeu a oportunidade de abrir seu próprio espaço em Portugal. Com o aval de seu professor no Brasil, ele encarou as dificuldades financeiras e estruturais dos primeiros passos, chegando a investir recursos próprios para manter o projeto social. Aos poucos, o trabalho ganhou força, novas turmas surgiram e a equipe começou a crescer.

Desde então, a evolução aconteceu dentro e fora dos tatames. O aumento no número de alunos veio acompanhado de melhorias na estrutura e de resultados expressivos nas competições. Para Paulino, uma das conquistas mais importantes dessa caminhada foi justamente a chegada a um novo espaço, símbolo da consolidação de um projeto que começou com poucos recursos e muita dedicação.
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Natural do Rio de Janeiro, Paulino construiu parte de sua formação no Jiu-Jitsu treinando na equipe de Marcio Rodrigues, em Rio das Pedras. Hoje, ele acompanha de perto o desenvolvimento da modalidade em Portugal e avalia que o nível técnico do país cresceu significativamente nos últimos anos. “O Jiu-Jitsu aqui em Portugal hoje não está muito para trás, não. A maioria dos professores são brasileiros, que vêm ensinando bem e aumentando o nível dos atletas portugueses também”, destacou.

Com a World Cup da ISBJJA / CBJJD no calendário, a equipe terá a chance de medir forças com competidores de diferentes academias e buscar resultados importantes em um evento internacional realizado em Portugal. Paulino vê como uma oportunidade que precisa ser aproveitada, especialmente pelos atletas que estão construindo seus currículos no esporte. “Lutar a World Cup aqui em Portugal, perto de casa, é uma oportunidade especial que vamos abraçar e ir com tudo em busca dos melhores resultados. Para quem está começando, pôr no currículo que foi campeão mundial pela ISBJJA faz a diferença”, afirmou.

Além da disputa por medalhas, o líder da Team Paulino Santos reforça a importância de competir como parte do desenvolvimento de cada aluno. Enfrentar novos adversários, testar o próprio nível e ganhar visibilidade são etapas importantes para quem deseja evoluir no Jiu-Jitsu. Essa visão também se conecta ao trabalho social desenvolvido pela equipe, que busca utilizar a arte suave como ferramenta de transformação e oportunidade para diferentes pessoas.

Com a World Cup da ISBJJA / CBJJD se aproximando no dia 31 de outubro, no Complexo Esportivo de Alcabideche, em Cascais,, Paulino Santos convida atletas e equipes a fazerem parte do campeonato e aproveitarem a oportunidade de competir em um evento internacional. As inscrições seguem abertas no site www.isbjja.com, com atrativos como disputas Gi & No-Gi, premiação para campeões do absoluto, melhores equipes, entre outros.