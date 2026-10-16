Faixa-marrom de Judô e azul de Jiu-Jitsu, Rhuan Coronetti fará superluta no Turris Invitational, em novembro - (Foto: Reprodução)

Faixa-marrom de Judô e azul de Jiu-Jitsu, Rhuan Coronetti fará superluta no Turris Invitational, em novembro(Foto: Reprodução)

Publicado 16/10/2026 07:00 | Atualizado 16/10/2026 13:04

O atleta catarinense Rhuan Coronetti, de 20 anos, tem um grande compromisso marcado no Rio de Janeiro. No dia 14 de novembro, ele subirá na área de combate da Upper Arena para disputar o Turris Invitational, evento de artes marciais em que fará um aguardado confronto entre Judô e Jiu-Jitsu contra o brasiliense Arthur Rodrigues. A oportunidade de lutar na capital fluminense coroa uma trajetória iniciada ainda na infância, marcada por resiliência e superação de lesões.

A paixão pelos esportes de combate começou cedo, aos seis anos de idade, quando vestiu o quimono de Judô pela primeira vez na cidade de Videira (SC). Com dedicação constante, o jovem evoluiu rapidamente e, em 2017, conquistou a vaga para seu primeiro Campeonato Brasileiro. A conquista trouxe a realização do sonho de andar de avião pela primeira vez, mas também um momento de extrema provação: durante uma das lutas, Rhuan sofreu uma fratura grave no cotovelo.

Mesmo diante da dor e da frustração da lesão na estreia nacional, o garoto recusou-se a desistir. A recuperação serviu de impulso para os anos seguintes, acumulando medalhas estaduais e nacionais até alcançar a vaga na Seleção Brasileira de base em 2022. Por cinco anos, Rhuan integrou a equipe de alto rendimento do SESI, participando de treinamentos internacionais e dividindo o tatame com os principais nomes do esporte no país.

No final de 2025, em busca de novos desafios, aceitou um convite para experimentar o Jiu-Jitsu. A adaptação à arte suave foi imediata, e o atleta passou a conciliar a graduação de faixa-marrom de Judô com a faixa-azul de Jiu-Jitsu. Essa transição o credenciou para o desafio inédito que enfrentará no evento do dia 14 de novembro.

Ao subir na arena do Turris Invitational, Rhuan Coronetti levará para o combate a bagagem de quem aprendeu a superar obstáculos desde criança: "Vou para cima com tudo e agarrar essa oportunidade, levando comigo todos os aprendizados, as dificuldades e os sonhos que me acompanham desde menino", afirma o atleta, pronto para encarar mais um capítulo marcante de sua carreira.