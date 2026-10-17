Lenda do UFC, Royce Gracie vai realizar seminário em Criciúma (SC) - (Foto: Reprodução)

Lenda do UFC, Royce Gracie vai realizar seminário em Criciúma (SC)(Foto: Reprodução)

Publicado 17/10/2026 08:00

A cidade de Criciúma (SC) se prepara para receber um dos maiores nomes da história das artes marciais. No dia 14 de novembro, a lenda Royce Gracie comandará um seminário exclusivo na Academia Ceconi Jiu-Jitsu, a partir das 14h30. Realizado em parceria com a organização do Tactical Combat, o evento é um marco para a região e promete atrair praticantes e fãs de todo o estado.

Juliano Ninja, fundador do Tactical Combat, ressaltou o peso de receber o pioneiro do esporte e detalha a preparação para o encontro: “É uma grande responsabilidade, o cara é uma lenda, mas eu tô amarradão, pois tudo foi muito bem trabalhado com a equipe do Tactical Combat, que vai desde o cronograma de visitas do mestre Royce até a academia que vai recebê-lo. Nós escolhemos a Ceconi Jiu-Jitsu, que tem uma estrutura de altíssimo nível”.

O ícone das artes marciais é considerado o padrinho do Tactical Combat, competição que une o Jiu-Jitsu à atividade policial e militar: “O Royce Gracie é a cara do Tactical Combat. Ele representa o Jiu-Jitsu e também a atividade policial e militar, e o bicho atira pra caramba. Ele traz o pacote completo, e os policiais aqui da região estão malucos para conhecê-lo. Desde que nós anunciamos a vinda dele, estamos recebendo muitas mensagens”, conta Juliano.

Apesar da forte ligação com as forças de segurança, o seminário não será restrito. A pedido do próprio Royce, o evento será aberto para todos os interessados em aprender defesa pessoal: “Foi algo que me marcou muito. Perguntei a ele se era para o seminário ser fechado para policiais e militares, e ele disse que não, que o seminário tem que ser aberto pois todos são bem-vindos. Ele quer que todas as pessoas tenham a oportunidade de aprender a se defender. Ele é um cara diferente, veio ao mundo para servir”, revela o organizador, que completou:

“O Royce Gracie é o meu herói. Tudo o que eu vivo hoje através do Jiu-Jitsu foi porque ele enfileirou todo mundo lá atrás. Todo camarada que atualmente vive do Jiu-Jitsu tem o dever de ser grato a ele e ao mestre Hélio. Eles nos ensinaram o que é ter coragem. Quando eu estava no Exército, nós lutávamos, e apenas observando os movimentos que o Royce Gracie fazia no UFC, eu conseguia vencer os combates. Já tive a oportunidade de treinar com ele, que me corrigiu pequenos detalhes que fazem uma grande diferença na hora de lutar. O público vai adorar”.

Para coroar a passagem por Santa Catarina, Royce Gracie também estará presente no Tactical Combat Criciúma, evento de lutas que acontecerá no mesmo dia, 14 de novembro, às 19h30.

SERVIÇO

Evento: Seminário Royce Gracie

Data: 14 de novembro de 2026

Horário: 14h30

Local: Academia Ceconi Jiu-Jitsu (Rua Anita Garibaldi, 375, Sala 203 – Centro, Criciúma/SC)

Inscrições: Através do Sympla

Informações: +55 48 98814-4545

Nota: É imprescindível o uso de kimono branco.