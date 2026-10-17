Lenda do MMA, Pedro Rizzo será um dos treinadores do Lutando Pela Tropa - (Foto: DCouth)

Lenda do MMA, Pedro Rizzo será um dos treinadores do Lutando Pela Tropa(Foto: DCouth)

Publicado 17/10/2026 07:00

O lançamento oficial do docureality Lutando pela Tropa, realizado no último dia 8, no Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN), no Rio de Janeiro, consolidou uma nova era para o MMA amador nacional. Ao lado de Rogério Minotouro, Pedro Rizzo foi oficializado como embaixador e treinador principal do projeto que formará a primeira Seleção Brasileira Militar de MMA Amador para os Jogos Mundiais Militares de 2027.

Impressionado com a apresentação e o planejamento estrutural apresentados na coletiva, Rizzo projetou um impacto duradouro para a iniciativa. Segundo o veterano, a união com as Forças Armadas do Brasil e a utilização do complexo de alto rendimento do CEFAN, na Zona Norte do Rio, formam uma base sólida que vai atrair muitos inscritos.

A estrutura de primeiro nível, no entanto, é apenas o meio para o verdadeiro objetivo. Para o ídolo, a maior vitória está no impacto social do programa: “Tô honrado e lisonjeado de fazer parte desse projeto, poder usar a estrutura e o principal: transformar vidas e descobrir novos talentos pro nosso MMA nacional”, declarou Pedro Rizzo logo após o evento.

O projeto, capitaneado pelo Instituto Formando Campeões (IFC) e Gringo Fight Championship em cooperação com a Marinha do Brasil, vai selecionar os melhores talentos amadores do país. Os seis grandes vencedores serão graduados como Terceiro-Sargento, assegurando no mínimo oito anos de estabilidade financeira e carreira militar para viverem exclusivamente da alta performance na luta.

A consagração das equipes comandadas por Rizzo e Minotouro já tem data marcada. A grande final do evento, que coroará o trabalho de desenvolvimento esportivo do docureality, acontecerá no dia 5 de dezembro. A Fortaleza de São José receberá as finais do reality e superlutas profissionais na edição especial do Gringo Fight Championship, fechando com chave de ouro essa iniciativa histórica.