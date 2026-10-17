Lenda do MMA, Pedro Rizzo será um dos treinadores do Lutando Pela Tropa(Foto: DCouth)
Treinador e embaixador do reality Lutando pela Tropa, Pedro Rizzo vê projeto como marco para o MMA Amador
Ao lado de Rogério Minotouro, Pedro Rizzo foi oficializado como embaixador e treinador principal do projeto que formará a primeira Seleção Brasileira Militar de MMA Amador
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