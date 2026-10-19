Turris Invitational, evento que acontece em novembro, no Rio de Janeiro, contará com apoio das Forças Armadas do Rio de Janeiro(Foto: Divulgação)
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