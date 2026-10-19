Turris Invitational, evento que acontece em novembro, no Rio de Janeiro, contará com apoio das Forças Armadas do Rio de Janeiro - (Foto: Divulgação)

Turris Invitational, evento que acontece em novembro, no Rio de Janeiro, contará com apoio das Forças Armadas do Rio de Janeiro(Foto: Divulgação)

Publicado 19/10/2026 07:00 | Atualizado 19/10/2026 14:44

O Turris Invitational, marcado para o dia 14 de novembro, na Upper Arena, no Rio de Janeiro, alcançará um marco histórico para as artes marciais brasileiras. O torneio será o primeiro evento de Jiu-Jitsu a contar com o apoio oficial da Comissão de Desportos do Exército (CDE), além de firmar uma forte parceria institucional com a Comissão de Desportos da Marinha (CDM) e o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN). A união inédita reforça a sinergia entre o esporte civil e as instituições militares no fomento aos novos talentos nacionais.

A grandiosidade desta parceria ficará evidente logo na cerimônia de abertura do evento. O momento solene contará com a execução do Hino Nacional Brasileiro e terá a participação especial de dez Fuzileiros Navais, representando a Marinha do Brasil e o CEFAN. A presença da guarda no palco das lutas simboliza os pilares e valores fundamentais que são compartilhados tanto pela arte suave quanto pelas Forças Armadas: disciplina, coragem, respeito e superação.

Pelo lado do Exército, uma comitiva de peso da CDE acompanhará de perto os confrontos para avaliar o desempenho da nova geração de competidores. A solenidade terá as presenças do vice-presidente da Comissão e gestor das modalidades esportivas, Coronel Marcelo; do relator de Jiu-Jitsu na CDE, Coronel Gricélio; e dos responsáveis pelo Jiu-Jitsu na instituição, os sargentos Wendel e o Subtenente Paulo Borges. A bancada também será prestigiada por generais, coronéis e demais autoridades ligadas ao desporto militar.

Para o Subtenente Paulo Borges, chefe da equipe de Jiu-Jitsu do Exército Brasileiro, a aliança chancela o profissionalismo da organização.

"É de extrema relevância iniciativas como o Turris Invitational, que fortalecem o Jiu-Jitsu, incentivando a formação de atletas e promovendo valores fundamentais como disciplina, respeito, superação e espírito esportivo. Apoiar essa parceria é contribuir para o desenvolvimento da modalidade e ampliar a integração entre o esporte civil e militar, reafirmando o potencial da capacitação física operacional do Jiu-Jitsu", celebrou.

O impacto da entrada das Forças Armadas no evento projeta também um futuro de forte intercâmbio competitivo. O chefe do Departamento de Educação Física da Marinha e responsável pela equipe de Jiu-Jitsu e MMA da instituição, Capitão de Corveta Rodrigo di Blazio Santos, garantiu que a aliança trará os fardados para dentro da área de luta.

"A parceria entre o CEFAN, a CDM e o Turris Invitational será de longa data e o evento veio pra ficar. Não temos dúvidas que os nossos militares estarão presentes nos próximos eventos, tanto na representação quanto na composição dos combates", destacou o oficial.

Com mais de um século de excelência no apoio e contribuição ao esporte de alto rendimento no país, a presença das comissões desportivas militares eleva de forma definitiva o patamar do Turris Invitational. Ao aliar estrutura de ponta e o peso histórico do Exército e da Marinha, o evento reafirma seu compromisso de valorizar os atletas e atuar ativamente na descoberta da próxima grande geração de campeões do esporte nacional.