Irmãos Zion Queiroz e Gaya Fonseca vão entrar em ação no Turris Invitational, que acontece em novembro, no Rio de Janeiro - (Foto: Reprodução)

Irmãos Zion Queiroz e Gaya Fonseca vão entrar em ação no Turris Invitational, que acontece em novembro, no Rio de Janeiro(Foto: Reprodução)

Publicado 20/10/2026 07:00

O tatame da Upper Arena, no Rio de Janeiro, será palco de um encontro familiar no dia 14 de novembro, durante a realização do Turris Invitational. Confirmados no grandioso evento de artes marciais, os irmãos catarinenses Zion Queiroz, de 14 anos, e Gaya Fonseca, de 11, desembarcam na capital fluminense para mostrar que, na casa deles, o talento esportivo está no sangue. Longe de ser apenas um passatempo, a luta tornou-se um projeto de vida construído a quatro mãos, ou melhor, por toda a família.

A relação dos dois com o esporte, no entanto, começou de formas bem diferentes. Zion pisou nos tatames aos sete anos e, logo em seu primeiro campeonato interno, deixou claro que havia nascido para competir. Vendo o irmão brilhar, Gaya foi levada pelo pai - o professor de Educação Física Acyr Fonseca - para fazer uma aula experimental aos cinco anos. A resposta inicial da menina? Ela não gostou. Preferia o balé, a natação e até o CrossFit. O kimono ficava esquecido no armário a maior parte da semana.

Tudo mudou em 2023, quando Zion decidiu que queria ser um atleta de alto rendimento e mudou para a academia StartDoing. Inspirada pela dedicação do irmão mais velho, Gaya resolveu dar uma nova chance ao esporte e disputou sua primeira competição. O resultado foi uma derrota, mas o revés teve um efeito surpreendente: em vez de afastar a garota, despertou uma vontade inabalável de vencer. O balé ficou no passado, e a menina passou a viver e respirar o Jiu-Jitsu.

A partir desse momento, a transformação foi meteórica. Apoiados pelo pai, que assumiu a preparação física de ambos, os irmãos passaram a rodar o mundo. Zion conquistou títulos na Europa e subiu ao pódio nos Estados Unidos. Gaya, embalada pelo apoio da família, tornou-se um verdadeiro fenômeno: apenas no ano de 2026, aos 11 anos, ela disputou 12 campeonatos e faturou 11 medalhas de ouro, ganhando o mundo com conquistas até em Los Angeles.

Por trás de cada medalha que os dois carregam, existem horas de viagens, dores, lágrimas, suor e muita disciplina familiar. No dia 14 de novembro, ao amarrarem as faixas na cintura para o Turris Invitational, Zion e Gaya não lutarão sozinhos. Eles carregarão para o tatame a certeza de que o esporte tem o poder mágico de unir irmãos, transformar frustrações em vitórias e mostrar que a verdadeira força sempre vem de casa.