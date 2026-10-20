Irmãos Zion Queiroz e Gaya Fonseca vão entrar em ação no Turris Invitational, que acontece em novembro, no Rio de Janeiro(Foto: Reprodução)
Promessas do Jiu-Jitsu, irmãos catarinenses colecionam títulos e lutarão juntos no mesmo evento; confira
Aos 14 e 11 anos, Zion Queiroz e Gaya Fonseca transformaram o esporte em um projeto de vida, superaram derrotas e agora disputam o Turris Invitational
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