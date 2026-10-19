Seleção brasileira de boxe vai em busca de títulos no Pan-Americano 2026 - (Foto: Matias Santana)

Seleção brasileira de boxe vai em busca de títulos no Pan-Americano 2026 (Foto: Matias Santana)

Publicado 19/10/2026 17:00 | Atualizado 19/10/2026 19:14

A seleção brasileira de boxe estreia nesta segunda-feira (19) no Campeonato Pan-Americano Elite de 2026, em Puebla, no México, com três atletas em ação. Rebeca de Lima Santos, Luiz Gabriel Oliveira e Michael Douglas Trindade serão os primeiros brasileiros a subir ao ringue na competição, que segue até o dia 25 de outubro e distribui 56 vagas para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027.



A primeira representante do Brasil será Rebeca de Lima Santos, que enfrenta uma adversária do México na categoria até 60 kg, a partir das 15h (de Brasília). Na sequência, Luiz Gabriel Oliveira encara um uruguaio, também nos 60 kg, com luta prevista para começar a partir das 15h50. À noite, Michael Douglas Trindade enfrenta outro mexicano, na categoria até 55 kg, a partir das 21h50.