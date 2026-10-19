Seleção brasileira de boxe vai em busca de títulos no Pan-Americano 2026 (Foto: Matias Santana)
A primeira representante do Brasil será Rebeca de Lima Santos, que enfrenta uma adversária do México na categoria até 60 kg, a partir das 15h (de Brasília). Na sequência, Luiz Gabriel Oliveira encara um uruguaio, também nos 60 kg, com luta prevista para começar a partir das 15h50. À noite, Michael Douglas Trindade enfrenta outro mexicano, na categoria até 55 kg, a partir das 21h50.
Disputado no Ginásio Miguel Hidalgo, o torneio reúne 223 boxeadores de 31 federações nacionais e marca o início da corrida por vagas no boxe para Lima 2027. Os quatro primeiros colocados de cada uma das sete categorias olímpicas masculinas e femininas garantem a classificação, incluindo os dois medalhistas de bronze.
O Pan-Americano também integra o calendário do novo ciclo olímpico rumo aos Jogos de Los Angeles 2028. Além dos três atletas que estreiam nesta segunda-feira, o Brasil conta com nomes como Beatriz Ferreira, Tati Chagas e Viviane Pereira na equipe feminina, além de Yuri Falcão, Wanderley Pereira e Joel Ramos entre os homens.
Entre os adversários internacionais estão o colombiano Juan Pablo Patiño, medalhista de ouro nos Jogos Centro-Americanos de 2026, e o americano Lavant Brownlee, campeão do Torneio Internacional de Boxe Strandja deste ano. Anfitrião da competição, o México participa com 18 atletas, sendo dez homens e oito mulheres.
As lutas terão transmissão ao vivo e gratuita pela plataforma Panam Sports Channel e pela World Boxing TV.
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