Carlos Prates segue em busca de uma disputa de cinturão na divisão meio-médio do UFC - (Foto: Reprodução/Instagram)

Carlos Prates segue em busca de uma disputa de cinturão na divisão meio-médio do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 22/10/2026 18:00

Carlos Prates vem acumulando resultados expressivos no UFC e conquistando admiradores até mesmo entre integrantes da equipe de possíveis adversários. Javier Mendez, treinador de Islam Makhachev, elogiou o desempenho do brasileiro e ressaltou que sua combinação de potência, precisão e controle de distância faz dele uma ameaça real na divisão dos meio-médios. Com uma possível disputa de cinturão no horizonte, o paulista parece ter chamado a atenção de um dos técnicos mais respeitados do MMA.



Em entrevista ao site "MMA Junkie", Javier Mendez destacou a atuação de Prates contra Jack Della Maddalena e afirmou que o brasileiro está em um momento de grande confiança. Representante das equipes Fighting Nerds e Vale Top Team (VTT), o lutador vem de três nocautes consecutivos, sobre Geoff Neal, Leon Edwards e Jack Della Maddalena, sendo os dois últimos ex-campeões da categoria. Os resultados reforçam sua candidatura a uma oportunidade pelo título.



“Ele foi incrível contra Jack Della Maddalena. A precisão dele na trocação, ele tem os golpes mais explosivos e precisos entre todos os meio-médios. Sua trocação é extraordinária, e sua confiança está cada vez maior”, exaltou Mendez.