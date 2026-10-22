Carlos Prates segue em busca de uma disputa de cinturão na divisão meio-médio do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)
Em entrevista ao site "MMA Junkie", Javier Mendez destacou a atuação de Prates contra Jack Della Maddalena e afirmou que o brasileiro está em um momento de grande confiança. Representante das equipes Fighting Nerds e Vale Top Team (VTT), o lutador vem de três nocautes consecutivos, sobre Geoff Neal, Leon Edwards e Jack Della Maddalena, sendo os dois últimos ex-campeões da categoria. Os resultados reforçam sua candidatura a uma oportunidade pelo título.
“Ele foi incrível contra Jack Della Maddalena. A precisão dele na trocação, ele tem os golpes mais explosivos e precisos entre todos os meio-médios. Sua trocação é extraordinária, e sua confiança está cada vez maior”, exaltou Mendez.
Javier Mendez compara personalidade à de Ricardo Mayorga
O elogio do treinador não ficou restrito às habilidades demonstradas dentro do octógono. Mendez também comentou o jeito descontraído de Carlos Prates fora das lutas e encontrou semelhanças entre o brasileiro e Ricardo Mayorga, ex-campeão mundial de Boxe conhecido tanto pelo estilo agressivo nos ringues quanto pela personalidade irreverente. O nicaraguense também ficou marcado por seu hábito de fumar, característica que chamou a atenção do técnico ao traçar o paralelo.
“Gosto dessa personalidade dele, parecida com a de Ricardo Mayorga, fumando cigarros. Não sei se ele é assim de verdade – talvez seja – mas me lembra do Ricardo Mayorga, o famoso boxeador, que costumava fumar bastante até depois das lutas. Mayorga era uma fera. Prates também é uma fera, e não podemos subestimá-lo”, concluiu.
Disputa pelo cinturão dos meio-médios segue em aberto
Apesar dos elogios e das especulações em torno de um possível confronto com Islam Makhachev, a luta entre o russo e Carlos Prates ainda não foi oficializada pelo UFC. Atual campeão dos meio-médios, Makhachev tem o brasileiro entre os nomes cotados para seu próximo compromisso, mas Michael Morales também aparece na disputa por uma oportunidade pelo título.
Prates chega fortalecido por uma sequência de resultados expressivos e soma sete vitórias em oito apresentações no UFC. O desempenho contra antigos campeões ampliou sua visibilidade e consolidou sua candidatura a uma disputa de cinturão. Caso o confronto com Makhachev seja confirmado, o brasileiro terá a chance de transformar os elogios vindos da equipe do russo em um dos maiores desafios de sua carreira.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.