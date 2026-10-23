Eurocup promete fechar a temporada 2026 da ISBJJA em grande estilo (Foto: @fotografogabri)
O evento contará com disputas Gi & No-Gi, oferecendo aos competidores a oportunidade de demonstrar suas habilidades em diferentes formatos. Entre os atrativos estão as categorias absoluto, que terão premiações em dinheiro, além de troféus destinados às melhores equipes e outros. A expectativa é de combates acirrados e participação de academias de toda a Europa.
Por ser a etapa final do Circuito Nacional Português 2026, a Eurocup também representa uma oportunidade importante para atletas e equipes encerrarem o ano em alta. Além da busca por medalhas e premiações, a competição permite fortalecer o trabalho das academias, conquistar reconhecimento no cenário internacional e compartilhar o tatame com representantes de diferentes equipes.
As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Smoothcomp, onde os atletas podem consultar as informações da Eurocup e selecionar as categorias em que desejam competir. O segundo lote tem prazo previsto até 6 de novembro, às 17h, por isso a organização recomenda que os interessados não deixem o registo para a última hora.
Com a expectativa de reunir competidores de diferentes país, a Eurocup 2026 fecha o calendário nacional português da ISBJJA com uma oportunidade de alto nível para quem busca novos desafios no Jiu-Jitsu. A competição será realizada em Coimbra, no dia 28 de novembro, e as inscrições estão disponíveis em https://isbjja.smoothcomp.com/pt_BR/event/27127 até o dia 21/11.
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