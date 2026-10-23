Eurocup promete fechar a temporada 2026 da ISBJJA em grande estilo - (Foto: @fotografogabri)

Eurocup promete fechar a temporada 2026 da ISBJJA em grande estilo (Foto: @fotografogabri)

Publicado 23/10/2026 09:00

A Eurocup 2026 está com inscrições abertas e promete movimentar o calendário europeu de Jiu-Jitsu. Marcada para o dia 28 de novembro, no Pavilhão Mário Mexia, em Coimbra, Portugal, a competição será a última etapa do Circuito Nacional Português da ISBJJA na temporada, reunindo atletas de diferentes idades, locais e graduações em busca de um fim de ano ainda mas especial.



O evento contará com disputas Gi & No-Gi, oferecendo aos competidores a oportunidade de demonstrar suas habilidades em diferentes formatos. Entre os atrativos estão as categorias absoluto, que terão premiações em dinheiro, além de troféus destinados às melhores equipes e outros. A expectativa é de combates acirrados e participação de academias de toda a Europa.



Por ser a etapa final do Circuito Nacional Português 2026, a Eurocup também representa uma oportunidade importante para atletas e equipes encerrarem o ano em alta. Além da busca por medalhas e premiações, a competição permite fortalecer o trabalho das academias, conquistar reconhecimento no cenário internacional e compartilhar o tatame com representantes de diferentes equipes.