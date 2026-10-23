Cada vencedor vai levar pra casa prêmio de meio milhão de reais - (Foto: Divulgação)

Cada vencedor vai levar pra casa prêmio de meio milhão de reais(Foto: Divulgação)

Publicado 23/10/2026 20:00 | Atualizado 23/10/2026 22:05

O Fight do Milhão conhecerá seus dois campeões neste sábado (24), com transmissão ao vivo da TV Globo, logo após o programa Altas Horas. As finais feminina e masculina serão as principais atrações do Jungle Fight 156, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e distribuirão R$ 1 milhão em premiação, sendo meio milhão para cada vencedor. O Sportv e o Combate exibem o evento na íntegra, a partir das 20h, no horário de Brasília. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis no link https://junglefc.com.br/ingressos-final-do-fight-do-milhao/ .



A luta principal da noite será a decisão feminina entre as paulistas Bianca Sattelmayer e Nágila Goku, pela categoria peso-palha (até 52 kg). O confronto será uma revanche de 2022, quando as duas se enfrentaram em uma luta de kickboxing com luvas de MMA. Na ocasião, Nágila venceu por decisão unânime, após três rounds de três minutos. Quatro anos depois, elas voltam a se encontrar, desta vez sob as regras do MMA e com meio milhão de reais em disputa.

Aos 30 anos, Bianca chega à final depois de superar uma sequência negativa no início da carreira. Natural de São José dos Campos, a lutadora conhecida como "Rainha do Caos" enfrentou dificuldades psicológicas que prejudicavam seu desempenho durante os combates. Com mudanças na preparação ao lado do marido e treinador Ricardo, conseguiu se recuperar e dar a volta por cima. No Fight do Milhão, finalizou Isa Araújo com uma guilhotina no primeiro round e, na semifinal, venceu Yasmin Guimarães por decisão dividida.Sua adversária, Nágila Goku, de 32 anos, começou no MMA aos 29, quando já tinha experiência no kickboxing, mas ainda era faixa-branca no jiu-jítsu. Nascida no Guarujá e criada em Registro, no interior paulista, deixou a cidade onde trabalhava como professora de Muay Thai e mudou-se sozinha para Paraisópolis, na capital, em busca de melhores condições de treinamento. A atleta também cresceu afastada dos pais, que passaram longos períodos presos, e encontrou no esporte uma possibilidade de construir uma vida diferente. Na competição, venceu Fabrizia Ketlnn por decisão unânime e garantiu a vaga na final ao finalizar Regiane Borges com uma guilhotina.Na final masculina, pela categoria dos meio-médios (até 77 kg), o paraense radicado em Niterói, no Rio, Ernane Pimenta enfrenta o piauiense Fabrício Bakai. Atual campeão da categoria no Jungle Fight, Ernane, de 28 anos, cresceu em Icoaraci, distrito de Belém, e começou no jiu-jítsu por influência do irmão mais velho, que o ajudou a se afastar das influências do crime. Antes de viver exclusivamente do MMA, trabalhava durante o dia fazendo entregas de açaí e em uma lanchonete, enquanto à noite atuava como segurança. No Fight do Milhão, estreou vencendo Edglebson Monteiro por nocaute técnico no segundo round e garantiu vaga na final ao derrotar Guilherme Silva no primeiro round da semifinal.Do outro lado estará Fabrício Bakai, de 38 anos, que deixou Teresina, no Piauí, e viajou durante três dias de ônibus até Varginha, em Minas Gerais, com apenas R$ 300 no bolso. Sem ter onde morar, passou um mês alojado em um clube sem água encanada ou energia elétrica, tomando banho na piscina gelada durante o inverno mineiro. Para pagar as despesas e continuar treinando, começou a trabalhar como barman em um restaurante da cidade. No torneio, venceu Martin Farley por decisão unânime e, na semifinal, nocauteou Matheus The Monster no último segundo do primeiro round.Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail atribui à parceria com a TV Globo a possibilidade de oferecer a maior premiação da históriam do MMA brasileiro. Para ele, o torneio também permite que atletas que enfrentaram dificuldades financeiras tenham condições de investir na carreira e melhorar a vida de suas famílias.“O Fight do Milhão revolucionou o MMA brasileiro com a maior premiação que já vimos no cenário nacional. Quero agradecer à TV Globo por acreditar nesse projeto e tornar tudo isso possível. Estamos falando de lutadores que trabalharam em dois empregos e enfrentaram muitas dificuldades para chegar até aqui. Agora, dois deles vão receber meio milhão cada e terão a oportunidade de mudar a própria vida e a de suas famílias. É por isso que lutamos para fazer o Jungle Fight crescer, e estamos apenas começando", declarou Wallid.Pelo segundo ano consecutivo, São Paulo recebe as finais do Fight do Milhão. A expectativa da organização é repetir a presença de público da edição anterior e lotar novamente o Ginásio do Ibirapuera. Para assistir às lutas, o público deverá apresentar o ingresso gratuito, retirado pelo site oficial, e entregar 1 kg de alimento não perecível na entrada. A arrecadação será destinada a famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio de uma parceria entre o Jungle Fight, a Prefeitura de São Paulo e a Legião da Boa Vontade (LBV).A programação da semana também incluiu atividades voltadas à formação de novos atletas. Crianças atendidas por projetos sociais tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura do evento e treinar dentro da Arena no Jungle Social. A organização ainda promoveu dois dias de Eliminatórias Jungle, seletiva que oferece a competidores em início de carreira a possibilidade de conquistar contratos para lutar no maior evento de MMA da América Latina.Wallid também agradeceu o apoio de São Paulo para a realização do evento e às atividades sociais desenvolvidas durante a semana.“São Paulo é a capital do MMA e, pelo segundo ano seguido, recebe as finais do Fight do Milhão. Nossa expectativa é ver o Ibirapuera lotado novamente. Quero parabenizar e agradecer ao prefeito Ricardo Nunes e ao vereador George Hato, que trabalham incansavelmente para utilizar o esporte como instrumento de transformação social. Com esse apoio, conseguimos realizar um evento desse tamanho, abrir oportunidades para novos lutadores e receber crianças de projetos sociais que sonham em seguir esse caminho. É um trabalho que beneficia os atletas, suas famílias e a população', afirmou.O vereador George Hato também ressaltou o alcance do Jungle Fight no incentivo à prática esportiva, especialmente entre crianças e jovens de comunidades. Para ele, a realização do evento em São Paulo amplia as oportunidades para quem busca uma carreira no MMA e aproxima os projetos sociais do esporte profissional.“O Jungle Fight abre portas para jovens que encontram no esporte uma oportunidade de construir um futuro melhor. Quero agradecer ao prefeito Ricardo Nunes pelo apoio e pelo compromisso com iniciativas que levam o esporte à população. Investir no esporte é investir em educação, saúde, inclusão social e oportunidades para quem mais precisa. São Paulo tem mostrado a importância desse trabalho, e o Jungle Fight faz parte desse esforço", afirmou George Hato.52kg: Bianca Sattelmayer (SP) x Nágila Goku (SP)77kg: Fabrício Bakai (PI) x Ernane Pimenta (RJ)77kg: Matheus Araújo Fonseca (SP) x Rafael “Cabeça” Silva (MG)52kg: Day Monster (RJ) x Regiane Borges (MG)105kg: Wilian Roberto dos Santos Alves (SP) x Hugo Cunha (RJ)66kg: Manoel Aranha (PA) x Cleiton Rocha (SC)77kg: Lucas Campos (SP) x Marcos Santana dos Santos (SC)61kg: Queila Braga (SP) x Lorrany Miranda (RJ)57kg: Rafael Sanson (RS) x Túlio Macena (BA)66,5kg: Matheus Henrique da Silveira (SC) x Paulo Cezar (SP)70kg: Matheus Moraes Lima (BA) x Diogo Pink (SP)66kg: Lucas Schmidt (SC) x Hari Bhakti Fortes Menezes (SP)84kg: Ulisses Silva (GO) x Felipe Alves (SP)66kg: Augusto Machado Correia (SP) x Luis Felipe Vieira de Sousa (SP)