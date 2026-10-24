Amanda Nunes e Kayla Harrison finalmente ficarão frente a frente no UFC 334 (Foto: Reprodução/UFC)
Em entrevista ao programa "Deep Waters", a baiana afastou a ideia de encerrar novamente a carreira logo após o confronto com a americana. Embora não tenha definido quantas lutas ainda pretende fazer, Amanda deixou claro que conquistar o título também significaria assumir o compromisso de defendê-lo.
“Você tem que defender o cinturão (depois de conquistá-lo). Você tem que defender o cinturão, com certeza. E depois nós vamos ver”, disse Amanda Nunes.
Retorno de Amanda Nunes acontece após mais de três anos
Considerada por muitos uma das maiores lutadoras da história do MMA, Amanda anunciou sua aposentadoria em junho de 2023, depois de derrotar Irene Aldana e defender com sucesso o título peso-galo. Na ocasião, a brasileira encerrou sua trajetória no esporte enquanto ainda detinha os cinturões das categorias peso-galo e peso-pena do UFC, deixando o cenário competitivo no auge de sua carreira.
O afastamento, porém, chegou ao fim com a decisão de buscar novamente o título até 61kg. Para isso, a brasileira terá pela frente Kayla Harrison, atual campeã da divisão e antiga companheira de equipe. O confronto coloca frente a frente duas atletas com histórico de alto nível, em uma disputa cercada de expectativa.
Lesão de Kayla Harrison adiou o aguardado confronto
O duelo entre Amanda e Kayla estava inicialmente previsto para janeiro deste ano, mas precisou ser adiado depois que a americana sofreu uma lesão no pescoço e passou por uma cirurgia. Com a recuperação da campeã, o UFC remarcou o encontro para 14 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York.
A luta será a atração co-principal do UFC 334 e poderá marcar um novo capítulo na carreira de Amanda Nunes. Se recuperar o cinturão, a brasileira já sinalizou que não pretende abandonar imediatamente a competição: a prioridade será defender o título antes de decidir os próximos passos.
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