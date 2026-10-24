Amanda Nunes e Kayla Harrison finalmente ficarão frente a frente no UFC 334 - (Foto: Reprodução/UFC)

Amanda Nunes e Kayla Harrison finalmente ficarão frente a frente no UFC 334 (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 24/10/2026 12:00

Amanda Nunes não considera o duelo contra Kayla Harrison como uma possível despedida definitiva do MMA. Após mais de três anos longe das competições, a brasileira se prepara para retornar ao octógono com o objetivo de reconquistar o cinturão peso-galo no UFC 334, marcado para 14 de novembro, em Nova York, nos Estados Unidos. Caso volte ao topo da divisão, a ex-campeã pretende continuar em atividade.



Em entrevista ao programa "Deep Waters", a baiana afastou a ideia de encerrar novamente a carreira logo após o confronto com a americana. Embora não tenha definido quantas lutas ainda pretende fazer, Amanda deixou claro que conquistar o título também significaria assumir o compromisso de defendê-lo.



“Você tem que defender o cinturão (depois de conquistá-lo). Você tem que defender o cinturão, com certeza. E depois nós vamos ver”, disse Amanda Nunes.