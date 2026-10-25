Raoni Barcelos disse que chegou a comunicar a familiares e treinadores a intenção de parar de lutar após passar mal (Foto: Reprodução)
Em entrevista ao podcast “Direto de Vegas”, do canal da “Ag. Fight”, o atleta de 39 anos contou que manifestou o desejo de abandonar a carreira enquanto ainda estava hospitalizado. Naquele momento, o impacto emocional do ocorrido o levou a conversar com pessoas próximas, incluindo familiares e integrantes de sua equipe. Os conselhos recebidos, porém, fizeram com que Raoni Barcelos reconsiderasse a decisão e optasse por deixar qualquer definição para depois.
“Eu preciso desse tempo para poder pensar, esfriar um pouco a cabeça. É lógico, confesso que no início ali, eu virei para o Davi (Ramos), para o meu pai, para as pessoas que estavam mais próximas, até o Glover (Teixeira) mesmo, que esteve no hospital comigo o tempo todo. Virei e falei para eles: ‘Cara, acho que para mim já deu, não dá mais’. Por aquela situação que estava passando. Mas todo mundo falou: ‘Calma, esfria a cabeça, o momento não é de pensar nisso, e sim em focar na recuperação, depois você pensa com calma’. Acho que é isso que estou vivendo agora, ficar tranquilo e em paz comigo mesmo. O futuro a Deus pertence, é deixar as coisas acontecerem da melhor maneira possível para gente poder ver o que vai acontecer daqui para frente”, disse Raoni.
Raoni Barcelos prioriza saúde antes de decidir aposentadoria
Apesar de ter cogitado encerrar a carreira logo após o incidente, o brasileiro ainda não tomou uma decisão definitiva. Neste momento, ele segue concentrado na recuperação e conta com o apoio da família enquanto passa por avaliações médicas para investigar as possíveis causas do mal súbito sofrido durante a luta.
O episódio levantou dúvidas sobre a continuidade de Raoni Barcelos no MMA, especialmente pela intensidade do susto e pelos riscos envolvidos em um retorno às competições sem que o quadro esteja devidamente esclarecido. Por isso, o peso-galo prefere não estabelecer prazos nem antecipar os próximos passos antes de compreender melhor sua condição de saúde.
Com 39 anos, Barcelos mantém o futuro profissional em aberto. A possibilidade de aposentadoria chegou a ser considerada no calor do momento, mas, por enquanto, a prioridade é se recuperar plenamente. Somente depois dessa etapa o brasileiro deverá avaliar, com mais tranquilidade, se continuará competindo ou se chegou a hora de encerrar sua trajetória no esporte.
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