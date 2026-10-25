Raoni Barcelos disse que chegou a comunicar a familiares e treinadores a intenção de parar de lutar após passar mal - (Foto: Reprodução)

Raoni Barcelos disse que chegou a comunicar a familiares e treinadores a intenção de parar de lutar após passar mal (Foto: Reprodução)

Publicado 25/10/2026 12:00

Raoni Barcelos revelou que chegou a considerar a aposentadoria após o susto vivido no UFC Vegas 121. Há cerca de um mês, o peso-galo brasileiro sofreu um mal súbito durante o combate contra Raul Rosas Jr. e desmaiou no octógono, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A gravidade do episódio abalou não apenas os fãs, mas também o próprio lutador, que chegou a acreditar que sua trajetória nos esportes de combate poderia ter chegado ao fim.



Em entrevista ao podcast “Direto de Vegas”, do canal da “Ag. Fight”, o atleta de 39 anos contou que manifestou o desejo de abandonar a carreira enquanto ainda estava hospitalizado. Naquele momento, o impacto emocional do ocorrido o levou a conversar com pessoas próximas, incluindo familiares e integrantes de sua equipe. Os conselhos recebidos, porém, fizeram com que Raoni Barcelos reconsiderasse a decisão e optasse por deixar qualquer definição para depois.



“Eu preciso desse tempo para poder pensar, esfriar um pouco a cabeça. É lógico, confesso que no início ali, eu virei para o Davi (Ramos), para o meu pai, para as pessoas que estavam mais próximas, até o Glover (Teixeira) mesmo, que esteve no hospital comigo o tempo todo. Virei e falei para eles: ‘Cara, acho que para mim já deu, não dá mais’. Por aquela situação que estava passando. Mas todo mundo falou: ‘Calma, esfria a cabeça, o momento não é de pensar nisso, e sim em focar na recuperação, depois você pensa com calma’. Acho que é isso que estou vivendo agora, ficar tranquilo e em paz comigo mesmo. O futuro a Deus pertence, é deixar as coisas acontecerem da melhor maneira possível para gente poder ver o que vai acontecer daqui para frente”, disse Raoni.