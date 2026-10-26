Fight do Milhão premiou cada vencedor com 500 mil reais - (Foto: Divulgação Jungle Fight)

Fight do Milhão premiou cada vencedor com 500 mil reais (Foto: Divulgação Jungle Fight)

Publicado 26/10/2026 14:00 | Atualizado 26/10/2026 15:42

Nágila Goku e Fabrício Bakai são os novos campeões do Fight do Milhão. Os dois conquistaram os cinturões da temporada 2026 no Jungle Fight 156, realizado neste sábado (24), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e dividiram R$ 1 milhão em premiação. Na luta principal, Nágila superou Bianca Sattelmayer por nocaute técnico, após uma interrupção médica antes do quinto round, e ficou com o título peso-palha (até 52 kg). Na decisão masculina, pela categoria dos meio-médios (até 77 kg), Bakai venceu Ernane Pimenta no segundo round, depois que o adversário sofreu uma lesão no joelho e não conseguiu continuar.

A final feminina foi bastante movimentada. Nágila e Bianca entraram na Arena Jungle dispostas a trocar golpes desde os primeiros segundos, sem dar muito espaço para a adversária respirar. Bianca começou buscando a iniciativa, conectou golpes em pé e conseguiu levar a disputa para o chão, onde tentou trabalhar por cima. Nágila resistiu à pressão e, ainda no primeiro round, passou a encontrar o rosto da rival com maior frequência. Antes do intervalo, conseguiu uma queda e chegou a ameaçar uma guilhotina, enquanto Bianca já apresentava um corte no rosto.O segundo round manteve a intensidade, mas Nágila começou a levar vantagem na trocação. A paulista passou a acertar golpes mais limpos e encontrou espaço para atacar de frente, enquanto Bianca respondia sempre que conseguia encurtar a distância. As duas continuaram trocando golpes no terceiro assalto, embora em um ritmo menos acelerado. Nágila soube administrar melhor a distância e chegou ao último intervalo com vantagem na quantidade de golpes conectados.Bianca voltou para o quarto round tentando mudar o rumo do combate. Conseguiu uma queda, pressionou a adversária contra a grade e buscou controlar a luta no corpo a corpo. Nágila, porém, escapou das tentativas de domínio e voltou a trabalhar em pé. Foi quando encontrou sua melhor sequência na luta, acertando uma série de golpes no rosto de Bianca, que permaneceu de pé e tentou responder mesmo bastante castigada.Ao fim do quarto round, o rosto de Bianca mostrava as consequências dos golpes recebidos. Durante o intervalo, o médico do Jungle Fight entrou na Arena Jungle para avaliar os ferimentos e decidiu que ela não tinha condições de disputar os cinco minutos restantes. Nágila foi declarada vencedora por nocaute técnico, conquistando o cinturão de Rainha da Selva, chegando à oitava vitória em nove lutas profissionais e garantindo meio milhão de reais.Na decisão masculina, Fabrício Bakai assumiu o controle desde o primeiro round diante de Ernane Pimenta. Depois de um início com poucos golpes, o piauiense conseguiu segurar um chute do adversário e levá-lo ao chão. Ernane tentou se levantar, mas Bakai aproveitou o movimento para alcançar suas costas e passou boa parte do assalto procurando espaço para encaixar um estrangulamento. Sem conseguir finalizar, soltou golpes por trás e manteve a pressão, enquanto o paraense já apresentava um sangramento no nariz.A disputa foi interrompida brevemente nos segundos finais do primeiro round, quando o árbitro advertiu Bakai por golpes na nuca e determinou que os atletas voltassem a lutar em pé. No segundo assalto, o piauiense retomou a estratégia e avançou sobre a perna direita de Ernane junto à grade. O adversário conseguiu defender a primeira tentativa, mas Bakai alcançou novamente suas costas e tentou estabelecer o controle com as pernas.Durante a movimentação, Ernane perdeu o equilíbrio e sofreu uma lesão no joelho direito. O paraense caiu gritando de dor, obrigando o árbitro a interromper imediatamente o combate. Sem condições de continuar, viu Bakai ser declarado campeão por nocaute técnico. A vitória garantiu a Bakai o cinturão de Rei da Selva e o prêmio de meio milhão de reais.Presidente e fundador do Jungle Fight, Wallid Ismail comemorou os resultados e ressaltou a disputa feminina, que encerrou a programação. O dirigente também atribuiu à deputada estadual Regina Nunes o incentivo para que todas as etapas do GP feminino fossem realizadas em São Paulo.“Quero parabenizar a Nágila Goku e o Fabrício Bakai. São dois guerreiros que batalharam muito para chegar até aqui e agora vão poder mudar a vida de suas famílias com esse prêmio. A final feminina foi uma verdadeira guerra, com duas atletas que deram tudo dentro da Arena Jungle. Tenho muito orgulho de ver o MMA feminino nesse nível. E quero dar os créditos à deputada Regina Nunes, nossa madrinha do MMA feminino, que fez questão de trazer todas as etapas desse GP para São Paulo e apoiou o projeto desde o começo", afirmou Wallid.Pelo segundo ano consecutivo, a capital paulista recebeu as finais do Fight do Milhão.“São Paulo é a capital do MMA brasileiro, e a vibração do público no Ginásio do Ibirapuera mostrou isso mais uma vez. Quero agradecer ao prefeito Ricardo Nunes e ao vereador George Hato, que trabalham incansavelmente para utilizar o esporte como instrumento de transformação social. Com esse apoio, conseguimos dar oportunidades aos lutadores, abrir espaço para novos talentos e levar o esporte a crianças e jovens de projetos sociais. É um trabalho que chega às famílias e faz diferença na vida de muita gente", declarou.A deputada estadual Regina Nunes também comemorou a realização do evento e chamou a atenção para as ações sociais desenvolvidas paralelamente às lutas. Madrinha do MMA feminino no Jungle Fight, ela acompanhou a temporada que terminou com a conquista de Nágila Goku.“Estou muito feliz pelo sucesso do evento, tenho orgulho de ser madrinha do Jungle Fight no MMA feminino. Além de promover o esporte e revelar grandes talentos, oessa parceria também mostra a força da solidariedade, com arrecadação de ração para os animais e doação de alimentos para a LBV. É a união do esporte com as ações sociais, transformando a energia da luta em oportunidades para ajudar quem mais precisa. Quando esporte e solidariedade caminham juntos, todos saem vencedores", afirmou a deputada.O Jungle Fight 156 arrecadou mais de cinco toneladas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social e mais de uma tonelada de ração destinada a cães e gatos de abrigos. A campanha foi realizada em parceria com a Prefeitura de São Paulo e a Legião da Boa Vontade (LBV). Desde o início da colaboração entre o evento e a instituição, aproximadamente 15 toneladas de alimentos já foram arrecadadas.Nágila Goku venceu Bianca Sattelmayer por nocaute técnico aos 5min do R4Fabrício Bakai venceu Ernane Pimenta após desistência aos 30s do R2Rafael Cabeça venceu Matheus Araújo por nocaute a 1min42s do R1Regiane Borges venceu Day Monster por decisão unânime (29-27, 29-26 e 29-26)Hugo Cunha venceu Wilian Roberto por finalização aos 2min17s do R2Cleiton Rocha venceu Manoel Aranha por nocaute aos 2min11s do R1Marcos Dinamite venceu Lucas Karateca por nocaute técnico aos 4min40s do R2Lorrany Santos venceu Queila Braga por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)Túlio Macena venceu Rafael Sanson por decisão unânime (29-27, 30-27 e 30-27)Diego dos Anjos venceu Matheus da Silveira por nocaute técnico a 1min03s do R1Matheus Lima venceu Diogo Pink por nocaute aos 2min44s do R3Hari Menezes venceu Lucas Schmidt por finalização aos 3min16s do R1Ulisses Silva venceu Felipe Alves por finalização aos 41s do R1Luis Felipe Vieira venceu Augusto Machado por finalização a 1min23s do R2