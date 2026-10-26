Seleção brasileira de Boxe terminou competição em segundo lugar (Foto: CBB)
Na decisão dos 65 kg, Yuri Falcão derrotou o canadense Gabriel Labrie por unanimidade dos juízes, com placar de 5 a 0. O capixaba venceu os três rounds nas avaliações dos cinco árbitros, que registraram cartões idênticos de 30 a 27. Isaías Filho também venceu por decisão unânime, superando Nelson Williams na final dos 90 kg pelo mesmo placar.
Entre as mulheres, Viviane Pereira conquistou o ouro nos 70 kg ao derrotar a americana Isabella Winkler por 4 a 1. O Brasil ainda teve outros dois representantes nas finais, mas Jucielen Cerqueira (57 kg) e Michael Douglas (55 kg) foram superados pelos americanos Alyssa Mendoza e Lorenzo Patricio, respectivamente, e ficaram com a prata.
As medalhas de bronze foram conquistadas por Carol Barbosa (51 kg), Tati de Jesus (54 kg), Rebeca Lima (60 kg), Bia Ferreira (65 kg), Adriele Nascimento (75 kg), Wanderley Pereira (80 kg) e Joel Ramos (+90 kg). Bicampeã mundial e dona de duas medalhas olímpicas, Bia sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a competição e foi retirada da semifinal pela comissão técnica para evitar o agravamento da lesão.
Com três títulos, o Brasil terminou em segundo lugar no quadro geral de medalhas, atrás do Canadá, que conquistou quatro ouros. Na disputa pelas vagas para Lima-2027, porém, os brasileiros ficaram à frente dos demais países, com 12 classificações, seguidos pelos Estados Unidos, com oito, e por Canadá e Colômbia, com seis cada.
As vagas conquistadas pertencem ao país, e não aos atletas individualmente. As duas categorias em que o Brasil ainda não conseguiu classificação terão novas oportunidades nos próximos torneios qualificatórios para os Jogos Pan-Americanos de 2027.
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