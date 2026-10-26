Seleção brasileira de Boxe terminou competição em segundo lugar - (Foto: CBB)

Seleção brasileira de Boxe terminou competição em segundo lugar (Foto: CBB)

Publicado 26/10/2026 11:00 | Atualizado 26/10/2026 17:01

A seleção brasileira de boxe encerrou o Campeonato Pan-Americano, no último sábado (24), em Puebla, no México, com três medalhas de ouro, duas de prata e sete de bronze. Os títulos foram conquistados por Yuri Falcão (65 kg), Viviane Pereira (70 kg) e Isaías Filho (90 kg). Além dos pódios, o Brasil garantiu 12 das 14 vagas possíveis para os Jogos Pan-Americanos de Lima-2027, liderando a classificação continental para a competição.



Na decisão dos 65 kg, Yuri Falcão derrotou o canadense Gabriel Labrie por unanimidade dos juízes, com placar de 5 a 0. O capixaba venceu os três rounds nas avaliações dos cinco árbitros, que registraram cartões idênticos de 30 a 27. Isaías Filho também venceu por decisão unânime, superando Nelson Williams na final dos 90 kg pelo mesmo placar.