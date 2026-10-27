Poatan ainda sonha com terceiro cinturão do UFC - (Foto: Reprodução/UFC)

Poatan ainda sonha com terceiro cinturão do UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 27/10/2026 09:00

Alex Poatan pode encerrar sua passagem pelos pesos-pesados caso não consiga superar Sergei Pavlovich no UFC 335. Em entrevista ao programa "The Ariel Helwani Show", o brasileiro revelou que considera retornar à divisão dos meio-pesados se sofrer mais uma derrota na categoria. O confronto está marcado para 12 de dezembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e representa uma nova oportunidade para o paulista conquistar sua primeira vitória nos 120kg.



Ex-campeão dos pesos-médios e dos meio-pesados, Poatan tenta alcançar um feito inédito: conquistar cinturões em três categorias diferentes do UFC. No entanto, a estreia nos pesados terminou com uma derrota por nocaute técnico para Ciryl Gane, em junho, resultado que colocou em dúvida a continuidade do brasileiro na divisão. Agora, diante de outro adversário conhecido pelo poder de nocaute, o paulista admite que o resultado poderá definir seu próximo passo.



“Pavlovich é um cara perigoso. Sempre falei isso: quero ganhar, mas posso perder também. Queria ganhar do Ciryl Gane, perdi. Então, são coisas que acontecem. Eu quero ganhar. Se eu perder, eu não vou ficar no peso-pesado. Todo mundo sabe que eu sou um cara mais leve do que todos os pesos-pesados. Então, eu não vou ficar medindo força ali, sendo que eu posso fazer outra coisa e ficar melhor”, explicou o brasileiro.