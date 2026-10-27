Poatan ainda sonha com terceiro cinturão do UFC (Foto: Reprodução/UFC)
Ex-campeão dos pesos-médios e dos meio-pesados, Poatan tenta alcançar um feito inédito: conquistar cinturões em três categorias diferentes do UFC. No entanto, a estreia nos pesados terminou com uma derrota por nocaute técnico para Ciryl Gane, em junho, resultado que colocou em dúvida a continuidade do brasileiro na divisão. Agora, diante de outro adversário conhecido pelo poder de nocaute, o paulista admite que o resultado poderá definir seu próximo passo.
“Pavlovich é um cara perigoso. Sempre falei isso: quero ganhar, mas posso perder também. Queria ganhar do Ciryl Gane, perdi. Então, são coisas que acontecem. Eu quero ganhar. Se eu perder, eu não vou ficar no peso-pesado. Todo mundo sabe que eu sou um cara mais leve do que todos os pesos-pesados. Então, eu não vou ficar medindo força ali, sendo que eu posso fazer outra coisa e ficar melhor”, explicou o brasileiro.
Poatan pretende subir mais leve contra Pavlovich
A diferença física em relação aos adversários tem sido um dos principais desafios de Poatan na nova categoria. Para sua primeira luta nos pesos-pesados, o brasileiro passou por um processo de ganho de massa muscular na tentativa de reduzir a desvantagem de tamanho e força diante dos rivais. A estratégia, porém, gerou críticas após o duelo com Gane, quando parte do público avaliou que o aumento de peso poderia ter comprometido a velocidade e a movimentação do paulista.
Para o embate contra Pavlovich, o ex-campeão pretende adotar uma abordagem diferente e entrar no octógono mais leve. A mudança pode ajudá-lo a preservar características que marcaram seu sucesso nas categorias anteriores, especialmente a mobilidade e a potência dos golpes em pé.
Tricampeonato pode depender de uma única luta
A possibilidade de deixar os pesos-pesados mostra que Poatan não pretende insistir na divisão a qualquer custo. Embora a conquista de um terceiro cinturão em categorias distintas continue sendo um objetivo histórico, o brasileiro reconhece que precisa avaliar onde consegue apresentar seu melhor desempenho.
Uma vitória sobre Pavlovich manteria vivo o projeto de conquistar o tricampeonato e poderia abrir novas oportunidades entre os gigantes. Caso perca novamente, porém, o paulista já sinalizou que poderá abandonar a tentativa e retornar aos meio-pesados, categoria na qual construiu parte importante de sua trajetória no UFC.
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