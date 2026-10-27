Poliana Botelho, grande nome do MMA feminino no Brasil, esteve no lançamento do Lutando pela Tropa(Foto: Reprodução)
Poliana Botelho vê lançamento do reality Lutando pela Tropa como um marco para o MMA amador no país: ‘Agora, o Brasil voa’
Ex-lutadora do UFC prestigiou evento da Marinha e exaltou estrutura do projeto inédito que formará a primeira Seleção Brasileira Militar de MMA
Poatan admite abrir mão de buscar título peso-pesado em caso de revés no UFC 335
Alex Poatan admite que pode voltar aos meio-pesados em caso de nova derrota e indica que pretende lutar com menos peso contra Pavlovich
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Jungle Fight 156 consagra Nágila Goku e Fabrício Bakai como campeões do Fight do Milhão 2026
Paulista fatura cinturão por nocaute técnico, enquanto piauiense radicado em MG vence após lesão do adversário; cada campeão leva R$ 500 mil
Brasil conquista três ouros no Pan-Americano de Boxe e garante 12 vagas para Lima-2027
Seleção brasileira termina competição no México com 12 medalhas e fica em segundo lugar na classificação geral, atrás do Canadá
Raoni diz que pensou em aposentadoria após mal súbito em luta, mas mantém futuro em aberto
Brasileiro falou que chegou a comunicar sua intenção de parar de lutar, porém decidiu priorizar a recuperação antes de definir o futuro
Segue no jogo: Amanda Nunes descarta nova aposentadoria após luta com Harrison no UFC 334
Amanda pretende seguir no MMA caso recupere o título no UFC 334, em novembro, e já admite a possibilidade de continuar na ativa
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