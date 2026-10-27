Poliana Botelho, grande nome do MMA feminino no Brasil, esteve no lançamento do Lutando pela Tropa - (Foto: Reprodução)

Poliana Botelho, grande nome do MMA feminino no Brasil, esteve no lançamento do Lutando pela Tropa(Foto: Reprodução)

Publicado 27/10/2026 07:00 | Atualizado 27/10/2026 16:50

O lançamento do docureality Lutando pela Tropa reuniu grandes nomes do esporte no Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN), no começo deste mês de outubro. Entre os presentes estava Poliana Botelho, ex-lutadora do UFC, que celebrou a iniciativa inédita e a estruturação do MMA amador no Brasil. O projeto, realizado pelo Instituto Formando Campeões (IFC) e Gringo Fight Championship em parceria com a Marinha do Brasil, tem como objetivo formar a primeira Seleção Brasileira Militar de MMA Amador para os Jogos Mundiais Militares de 2027.

Com a experiência de quem trilhou um longo caminho até o topo do MMA mundial, Poliana destacou a importância de projetos como o “Lutando pela Tropa” para a formação de novos talentos. A atleta relembrou o início de sua carreira, quando a ausência de uma base amadora a forçou a pular etapas e estrear direto no profissional.

“Não lutei MMA amador, já fui direto pro profissional e sinto uma falta gigante sobre isso. Eu falo com as meninas: ‘passa cada fase, a gente tem cada sua fase’. E é importante estar passando por cada fase, porque quando você chegar no profissional, você tá mais que pronto e preparado pra aquele momento”, afirmou a lutadora.

O “Lutando pela Tropa” surge justamente para preencher essa lacuna, profissionalizando a base. Os seis vencedores do reality ganharão a graduação de Terceiro-Sargento da Marinha, assegurando oito anos de carreira militar dedicada à alta performance. Para Poliana, a estrutura oferecida, incluindo o novo complexo de 2 mil metros quadrados no CEFAN, e o respaldo da Marinha do Brasil são diferenciais que garantem o sucesso da iniciativa.

“Agora com o respaldo da Marinha, gigantesco, não tem como dar errado, vai dar super certo. Tô bem próxima pra estar acompanhando essa galera aí, porque agora o Brasil vai voar. Segurem-se, gente, porque agora o Brasil voa mais ainda”, cravou Poliana.

A lutadora também comemorou o crescimento feminino no esporte, lembrando que no início de sua trajetória a falta de adversárias era um desafio constante. Agora, o “Lutando pela Tropa” terá categorias femininas e masculinas, com as finais marcadas para o dia 5 de dezembro, em um evento grandioso na Fortaleza de São José, o Gringo Fight Championship – Edição Especial “Lutando pela Tropa”.