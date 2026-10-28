Evento organizado por FJJD-SP e CBJJD promete grandes lutas do kids ao master (Foto: CBJJD)
Entre os principais atrativos estão as premiações em dinheiro nas categorias absoluto, além de medalhas exclusivas para os atletas que subirem ao pódio, do pré-mirim ao master 6. O evento ainda contará com o Festival Kids, destinado às crianças de 4 e 5 anos, com medalhas de ouro para todos os participantes. A proposta é valorizar tanto a disputa pelo alto rendimento quanto o incentivo à formação de novos talentos no esporte.
A briga por equipes também promete movimentar a competição. As academias campeãs terão a oportunidade de conquistar troféus, benefícios para o World Jiu-Jitsu Championship 2027 da ISBJJA / CBJJD e outros prêmios. As equipes que terminarem em primeiro lugar no geral receberão um quarto duplo em hotel no Rio de Janeiro e dez inscrições para o Mundial. Já o segundo lugar garantirá 40 m² de tatame e cinco inscrições, enquanto o terceiro colocado terá direito a outras cinco inscrições para o torneio internacional.
As inscrições são realizadas exclusivamente pela plataforma SouCompetidor, com vagas limitadas. O primeiro lote termina em 25 de outubro, e a programação prevê novas etapas até 3 de novembro, às 18h, quando se encerra o prazo final de inscrição e checagem. Os atletas devem ficar atentos aos prazos, valores e condições de pagamento disponíveis na plataforma para garantir a participação.
Com apoio da Prefeitura de Sorocaba e organização da FJJD-SP em parceria com a CBJJD, o São Paulo International Cup chega como uma oportunidade para atletas e equipes disputarem títulos, buscarem premiações e fortalecerem o Jiu-Jitsu desportivo paulista. A competição acontece na Arena Sorocaba, com entrada gratuita para o público e solicitação de doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível. As inscrições estão disponíveis em: https://soucompetidor.com.br/pt-br/eventos/todos-os-eventos/p2804-sao-paulo-international-cup-jiu-jitsu-desportivo-2026-edicao/.
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