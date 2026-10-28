Evento organizado por FJJD-SP e CBJJD promete grandes lutas do kids ao master - (Foto: CBJJD)

Evento organizado por FJJD-SP e CBJJD promete grandes lutas do kids ao master (Foto: CBJJD)

Publicado 28/10/2026 09:00

A contagem regressiva já começou para o São Paulo International Cup de Jiu-Jitsu Desportivo 2026. Com a disputa marcada para 8 de novembro, na Arena Sorocaba, em Sorocaba (SP), o campeonato entra na reta final de inscrições com atrativos para atletas e equipes, incluindo premiações em dinheiro nas categorias absoluto e benefícios voltados ao World Jiu-Jitsu Championship 2027, no Rio de Janeiro. A competição é organizada pela Federação de Jiu-Jitsu Desportivo do Estado de São Paulo (FJJD-SP), com chancela da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD).



Entre os principais atrativos estão as premiações em dinheiro nas categorias absoluto, além de medalhas exclusivas para os atletas que subirem ao pódio, do pré-mirim ao master 6. O evento ainda contará com o Festival Kids, destinado às crianças de 4 e 5 anos, com medalhas de ouro para todos os participantes. A proposta é valorizar tanto a disputa pelo alto rendimento quanto o incentivo à formação de novos talentos no esporte.