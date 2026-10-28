Prates vai encarar Morales no UFC 333, no dia 30 de janeiro, no Canadá (Foto: Reprodução/Instagram)
Em publicação no Instagram, o representante das equipes Fighting Nerds e VTT ironizou a justificativa atribuída a Makhachev para não aceitar o combate no período previsto. Carlos Prates também comparou seus resultados recentes aos de Michael Morales e prometeu conquistar o título interino antes de buscar uma disputa contra o russo. Em tom provocativo, o paulista ainda afirmou que pretende encerrar a carreira do campeão.
“Islam Makhachev, eu venho trabalhando pelo meu sonho de ser campeão há 17 anos, e agora você adiou isso. Eu sou o número 1, nocauteei dois ex-campeões enquanto o (Michael) Morales só ganhou do Sean Brady. Você disse ao UFC que não estaria pronto para lutar daqui a 3 meses. Irmão, você não bebe, não fuma, não vai a festas e não consegue se preparar para uma luta em três meses? (risos) Deixa eu te mostrar como se faz. Dia 30 de janeiro, vou nocautear o Michael Morales, e depois volto para te aposentar, fujão!“, disparou o paulista.
Prates encara Morales pelo cinturão interino
Com o impasse envolvendo Makhachev, Prates terá a oportunidade de disputar um título e se aproximar do objetivo de se tornar campeão do UFC. O brasileiro enfrentará Michael Morales em uma luta que vale o cinturão interino dos meio-médios, colocando frente a frente dois nomes de destaque da divisão.
O confronto também pode definir o próximo adversário do campeão linear. De acordo com o cenário apresentado, o vencedor terá a possibilidade de enfrentar Makhachev em uma disputa de unificação dos títulos, transformando o duelo de janeiro em uma etapa decisiva para o futuro da categoria.
Rivalidade com Makhachev ganha novos capítulos
A troca de provocações aumenta a expectativa em torno de um possível encontro entre Prates e o russo. O brasileiro sustenta que merece a oportunidade pelo desempenho recente, destacando seus nocautes sobre antigos campeões, enquanto agora precisa superar Morales para fortalecer sua posição na corrida pelo título.
Antes de pensar em Makhachev, porém, Prates terá de confirmar suas declarações dentro do octógono. Uma vitória sobre o equatoriano poderá colocá-lo a um passo do cinturão linear e abrir caminho para que a rivalidade com o russo seja resolvida na disputa mais importante da divisão.
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