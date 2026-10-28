Prates vai encarar Morales no UFC 333, no dia 30 de janeiro, no Canadá - (Foto: Reprodução/Instagram)

Prates vai encarar Morales no UFC 333, no dia 30 de janeiro, no Canadá (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 28/10/2026 12:00

Carlos Prates não escondeu a irritação após ficar sem o aguardado confronto contra Islam Makhachev. Com a confirmação de sua luta diante de Michael Morales pelo cinturão interino dos meio-médios, o brasileiro usou as redes sociais para provocar o atual campeão e questionar sua decisão de não enfrentá-lo em janeiro. O duelo contra o equatoriano está previsto para o UFC 333, no dia 30 de janeiro, no Canadá.



Em publicação no Instagram, o representante das equipes Fighting Nerds e VTT ironizou a justificativa atribuída a Makhachev para não aceitar o combate no período previsto. Carlos Prates também comparou seus resultados recentes aos de Michael Morales e prometeu conquistar o título interino antes de buscar uma disputa contra o russo. Em tom provocativo, o paulista ainda afirmou que pretende encerrar a carreira do campeão.



“Islam Makhachev, eu venho trabalhando pelo meu sonho de ser campeão há 17 anos, e agora você adiou isso. Eu sou o número 1, nocauteei dois ex-campeões enquanto o (Michael) Morales só ganhou do Sean Brady. Você disse ao UFC que não estaria pronto para lutar daqui a 3 meses. Irmão, você não bebe, não fuma, não vai a festas e não consegue se preparar para uma luta em três meses? (risos) Deixa eu te mostrar como se faz. Dia 30 de janeiro, vou nocautear o Michael Morales, e depois volto para te aposentar, fujão!“, disparou o paulista.