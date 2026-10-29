Alex Poatan exaltou o compatriota Carlos Prates - (Foto: Reprodução/UFC)

Alex Poatan exaltou o compatriota Carlos Prates(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 29/10/2026 13:00

Alex Poatan não esconde sua admiração por lutadores que buscam o nocaute e protagonizam combates movimentados. Em entrevista ao canal "Connect Cast", o brasileiro falou sobre os compatriotas que mais acompanha no UFC e apontou Carlos Prates como seu favorito entre os nomes da nova geração. O estilo ofensivo do meio-médio, conhecido como “Pesadelo”, foi o principal motivo destacado pelo ex-campeão.



Além de Carlos Prates, Poatan mencionou outros brasileiros que chamam sua atenção dentro do octógono, como Maurício Ruffy, Charles do Bronx e Jean Silva. No entanto, ao explicar sua preferência, o paulista deu ênfase à capacidade do atleta da categoria até 77kg de encerrar as lutas de forma contundente.



“Eu gosto do Prates, Ruffy, Charles e Jean Silva, esses caras todos. O primeiro que eu gosto de ver ali… Eu gosto de nocaute, entendeu? O Prates mesmo é o cara!“, exaltou Alex.

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Números de Carlos Prates justificam elogios



A escolha de Poatan encontra respaldo no desempenho de Carlos Prates desde sua chegada ao UFC. Representante das equipes VTT e Fighting Nerds, o paulista construiu uma campanha expressiva na organização: são sete vitórias em oito apresentações no octógono, com apenas uma derrota.



O dado que mais chama a atenção é a maneira como esses resultados foram conquistados. Todos os sete triunfos de Prates no UFC terminaram por nocaute, marca que reforça sua reputação como um dos atletas mais perigosos e empolgantes da divisão dos meio-médios. O brasileiro também conquistou o bônus de Performance da Noite em cada uma dessas vitórias, ampliando seu destaque na organização. A escolha de Poatan encontra respaldo no desempenho de Carlos Prates desde sua chegada ao UFC. Representante das equipes VTT e Fighting Nerds, o paulista construiu uma campanha expressiva na organização: são sete vitórias em oito apresentações no octógono, com apenas uma derrota.O dado que mais chama a atenção é a maneira como esses resultados foram conquistados. Todos os sete triunfos de Prates no UFC terminaram por nocaute, marca que reforça sua reputação como um dos atletas mais perigosos e empolgantes da divisão dos meio-médios. O brasileiro também conquistou o bônus de Performance da Noite em cada uma dessas vitórias, ampliando seu destaque na organização.

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O prestígio de Carlos Prates também se reflete no próximo desafio de sua carreira. O brasileiro foi anunciado para disputar o cinturão interino dos meio-médios contra Michael Morales, em confronto previsto para o UFC 336. A disputa foi estabelecida diante da expectativa de que o campeão Islam Makhachev só volte a competir em meados de 2027.



Com a oportunidade de conquistar um título no horizonte, Prates terá pela frente um adversário que também vem ganhando espaço na divisão. O duelo, programado para o co-evento principal do UFC 336, pode representar um passo decisivo para o paulista na busca pelo topo da categoria e ampliar ainda mais a visibilidade de seu estilo agressivo, justamente a característica que conquistou a admiração de Poatan.

O prestígio de Carlos Prates também se reflete no próximo desafio de sua carreira. O brasileiro foi anunciado para disputar o cinturão interino dos meio-médios contra Michael Morales, em confronto previsto para o UFC 336. A disputa foi estabelecida diante da expectativa de que o campeão Islam Makhachev só volte a competir em meados de 2027.Com a oportunidade de conquistar um título no horizonte, Prates terá pela frente um adversário que também vem ganhando espaço na divisão. O duelo, programado para o co-evento principal do UFC 336, pode representar um passo decisivo para o paulista na busca pelo topo da categoria e ampliar ainda mais a visibilidade de seu estilo agressivo, justamente a característica que conquistou a admiração de Poatan.