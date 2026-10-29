Alex Poatan exaltou o compatriota Carlos Prates(Foto: Reprodução/UFC)
Além de Carlos Prates, Poatan mencionou outros brasileiros que chamam sua atenção dentro do octógono, como Maurício Ruffy, Charles do Bronx e Jean Silva. No entanto, ao explicar sua preferência, o paulista deu ênfase à capacidade do atleta da categoria até 77kg de encerrar as lutas de forma contundente.
“Eu gosto do Prates, Ruffy, Charles e Jean Silva, esses caras todos. O primeiro que eu gosto de ver ali… Eu gosto de nocaute, entendeu? O Prates mesmo é o cara!“, exaltou Alex.
Números de Carlos Prates justificam elogios
A escolha de Poatan encontra respaldo no desempenho de Carlos Prates desde sua chegada ao UFC. Representante das equipes VTT e Fighting Nerds, o paulista construiu uma campanha expressiva na organização: são sete vitórias em oito apresentações no octógono, com apenas uma derrota.
O dado que mais chama a atenção é a maneira como esses resultados foram conquistados. Todos os sete triunfos de Prates no UFC terminaram por nocaute, marca que reforça sua reputação como um dos atletas mais perigosos e empolgantes da divisão dos meio-médios. O brasileiro também conquistou o bônus de Performance da Noite em cada uma dessas vitórias, ampliando seu destaque na organização.
Brasileiro mira cinturão interino dos meio-médios
O prestígio de Carlos Prates também se reflete no próximo desafio de sua carreira. O brasileiro foi anunciado para disputar o cinturão interino dos meio-médios contra Michael Morales, em confronto previsto para o UFC 336. A disputa foi estabelecida diante da expectativa de que o campeão Islam Makhachev só volte a competir em meados de 2027.
Com a oportunidade de conquistar um título no horizonte, Prates terá pela frente um adversário que também vem ganhando espaço na divisão. O duelo, programado para o co-evento principal do UFC 336, pode representar um passo decisivo para o paulista na busca pelo topo da categoria e ampliar ainda mais a visibilidade de seu estilo agressivo, justamente a característica que conquistou a admiração de Poatan.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.