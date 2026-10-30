Michel Pereira já tem casa nova após deixar o Ultimate - (Foto: Reprodução/UFC)

Michel Pereira já tem casa nova após deixar o Ultimate (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 30/10/2026 10:00

Michel Pereira já pode ter definido o próximo capítulo de sua carreira no MMA após deixar o UFC em julho deste ano. Segundo informações do jornalista Laerte Viana, o brasileiro acertou com o Z Fight Night (ZFN), organização liderada por Chan Sung Jung, conhecido mundialmente como “Zumbi Coreano”, que também construiu parte de sua trajetória no Ultimate.



De acordo com o jornalista, a expectativa é que o “Paraense Voador” faça sua estreia na nova organização em dezembro. Até o momento, porém, o ZFN ainda não oficializou a contratação do lutador, e não foram divulgados detalhes sobre seu primeiro compromisso no evento.