Michel Pereira já tem casa nova após deixar o Ultimate (Foto: Reprodução/UFC)
De acordo com o jornalista, a expectativa é que o “Paraense Voador” faça sua estreia na nova organização em dezembro. Até o momento, porém, o ZFN ainda não oficializou a contratação do lutador, e não foram divulgados detalhes sobre seu primeiro compromisso no evento.
A chegada de Michel representa um reforço de destaque para a companhia asiática, já que o brasileiro acumula experiência em grandes palcos do MMA internacional. Durante os sete anos em que integrou o UFC, o atleta ganhou notoriedade por seu estilo acrobático e imprevisível, além de ter alcançado uma sequência de oito vitórias consecutivas na organização. Agora, a expectativa é que ele consiga recuperar o bom momento na carreira e voltar a figurar entre os nomes de destaque do esporte.
Aos 33 anos, Michel Pereira é um veterano que iniciou sua caminhada profissional no MMA em 2011. Depois de passar por diferentes organizações, o paraense chegou ao UFC em 2019, onde permaneceu até ser dispensado em 2026.
Ao longo da carreira, o brasileiro acumulou 32 vitórias, 15 derrotas e dois combates encerrados sem resultado (no contest). Entre os triunfos de maior destaque estão os obtidos diante de Khaos Williams, Michal Oleksiejczuk e Santiago Ponzinibbio.
Com a possível mudança para o Z Fight Night, Michel terá a oportunidade de recomeçar em um novo cenário competitivo e mostrar que ainda pode atuar em alto nível. A confirmação oficial da contratação e os detalhes de sua estreia, entretanto, ainda são aguardados.
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